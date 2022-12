La société de remorquage les Abeilles va réduire ses effectifs, une trahison pour la CGT

Les Abeilles réduiraient les équipages des navires-remorqueurs de Brest et de Cherbourg de douze à dix marins.

ⓘ Publicité

Une expertise dévaluée et des carrières tronquées

La CGT Marins du Grand Ouest craint des suppressions de postes. "La fonction de maître serait amenée à disparaître" selon Jean-Paul Hellequin, porte-parole de la CGT des Marins du Grand Ouest. Un métier qui s'apparente à celui d'un agent de maîtrise.

"Le remorquage en haute-mer est un métier bien spécifique", rappelle le syndicaliste, qui ajoute que "chaque remorquage est différent et se fait souvent dans des conditions difficiles". En effet, les navires sont armés de leur équipage 365 jours par an et sont "capables d'appareiller en 40 minutes" un autre navire.

Jean-Paul Hellequin pointe également du doigt l'entretien. Lui-même a travaillé à bord du remorqueur l'Abeille Flandre, à Brest, et précise qu'en réduisant les effectifs "nous allons mettre en cause la qualité et l'entretien des navires parce que ce sont les marins qui en ont la charge".

Le porte-parole de la CGT des Marins du Grand Ouest déplore aussi une perte d'attractivité dans les carrières des marins "non-officiers" qui n'ont "plus d'espoir de finir assistants, par exemple". Une sorte d'agent de maîtrise supérieur.

Une confiance brisée

La CGT va faire appel de cette décision. La demande de réduction d'effectif se serait faite sans négociation, ni avec les salariés, ni avec les syndicats. Une "trahison" pour Jean-Paul Hellequin qui ne décolère pas et insiste : "Quand on a la chance d'être la direction générale d'une société telle que les Abeilles International avec une telle expertise, on n'a pas le droit de trahir ses marins de cette manière".