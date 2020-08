La société DFDS France annonce 142 licenciements à Dieppe et Calais

On la savait en difficulté, on en voit un effet concret : la société DFDS annonce ce mercredi qu'elle va procéder au licenciement de 142 salariés sur ses deux bases de l'hexagone, Dieppe et Calais. La compagnie a été très durement marquée par le confinement.

"La perte de chiffre d'affaires va être abyssale. Cela va être une très très mauvaise année, même si on retrouvait les touristes à compter de ce jour", confiait ainsi Jean-Claude Charlo, le directeur général de la société au début du mois de juin à France Bleu. La société, qui opère entre Dieppe et Newhaven d'un côté, et entre Calais et Douvres de l'autre, va ouvrir une séquence de négociation avec les syndicats la semaine prochaine.

La reprise, après le confinement, avait également été compliquée pour DFDS, avec le maintien par le Royaume-Uni d'une mesure de quatorzaine. La compagnie n'avait ainsi pu reprendre le cycle normal de ses rotations entre la Normandie et Newheaven que le 11 juillet dernier.

Il y a un mois déjà, l'entreprise avait annoncé la suppression de 650 emplois en Europe.