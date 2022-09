La nouvelle éco : la société ESPAZO propose de recycler les cloisons de bureaux des entreprises qui déménagent

A l'heure où le prix des matériaux flambe, l'idée de cette société de Quint-Fonsegrives tombe à pic. ESPAZO donne une seconde vie aux cloisons de bureaux. Sa quinzaine de salariés intervient uniquement sur la métropole de Toulouse. Interview avec son fondateur Rodolphe Giraud

Recycler des cloisons de bureaux, c'est plutôt original comme activité, et ça répond à un réel besoin des entreprises locataires de leurs bureaux ?

Les entreprises sont sur un cycle commercial de 3-6-9. A l'échéance de leur bail les propriétaires demandent souvent de démonter et de restituer le plateau nu, c'est à ce moment que nous intervenons.

Quels matériaux recyclez-vous ?

Nous installons des cloisons à ossature aluminium dans lesquelles il y a des remplissages plâtre revêtu de PVC ainsi que des portes et des parties vitrées. On peut les démonter et les réinstaller sur un autre site.

Avec la hausse du coût des matériaux, vous êtes très sollicités ?

Complètement. Jusqu'à présent on avait une problématique de coût, puisque le coût du neuf était quasiment le même que celui du reconditionné du fait de la main d'œuvre, mais depuis la hausse des matériaux on a réussit à avoir une différence de prix de 15% entre le neuf et la cloison reconditionnée.

Vous avez des clients qui vous demandent de construire des cloisons chez eux et des clients qui vous proposent de venir récupérer leur vieille cloison c'est ça ?

On a besoin des deux. Beaucoup de clients nous sollicitent aujourd'hui pour qu'on puisse leur proposer la cloison reconditionnée, or aujourd'hui on est un peu en déficit de matières. Donc on fait un appel aux entreprises qui souhaitent déposer leurs cloisons afin qu'on les récupère. C'est souvent des entreprises de taille moyenne entre 10 et 100 personnes où il y a un intérêt des salariés pour la problématique RSE (responsabilité sociale et environnementale ndlr)

En dehors des cloisons, que récupérez-vous d'autre ?

Nous récupérons lors des chantiers de démolition des revêtements de sol moquette par exemple et des dalles de plafond. On les fait repartir à l'usine de production des fabricants qui eux les reconditionnent pour créer de nouveaux produits.