La société grenobloise Hydrao commercialise un compteur d'eau intelligent

La solution n'est pour l'instant accessible qu'aux "gros" clients type groupes hôteliers et bailleurs sociaux mais elle le sera bientôt aux particuliers : la société grenobloise Hydrao a mis au point et commercialise un compteur d'eau qui scrute quasiment en permanence les consommations et permet d'avoir accès à de nombreuses données via une plateforme internet. Rencontre avec Franck Eyraud, le directeur commercial d'Hydrao.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Hydrao se lance donc désormais dans le compteur intelligent.

Franck Eyraud : Absolument. C'est une nouvelle étape. Depuis le début de cette année, nous commercialisons un nouveau compteur d'eau qui permet d'analyser des consommations en temps réel avec des alertes intelligentes. Le compteur apprend de là où il est installé et il permet à l'utilisateur d'avoir directement sur une plateforme des informations sur des consommations anormales, comme des fuites par exemple.

C'est un peu la version eau des compteurs intelligents Linky et autres ?

C'est dans la même lignée. C'est à dire que le but, c'est de donner la capacité aux gens de connaître leur consommation. Car à chaque fois qu'on connaît une consommation d'énergie ou de fluides, on arrive à diminuer de 20 % la consommation des ménages.

Et donc ça permet de détecter les fuites ?

Exactement. Indépendamment de faire du monitoring des consommations d'eau, il permet de faire deux choses. D'abord de détecter des fuites, qu'on considère nous comme des consommations anormales, et en même temps de fournir des informations d'usages. On peut par exemple dire que les consommations sont à 22 % sous la douche, 30 % des machines à laver, 40 % de robinets, et cetera.

Et alors de quelle manière il détecte les fuites et comment il nous en alerte ?

Il m'avertit de deux manières différentes. On peut être actif avec notre compteur, avec des alertes "de seuil". Donc la personne peut définir par exemple une alerte de volume à 150 litres, ou de temps en disant "je ne veux pas un écoulement de plus de dix minutes". Et le numéro deux, c'est une alerte intelligente. L'utilisateur n'a rien à faire et il a juste à poser son compteur. Le compteur apprend de lui même et dès que le compteur détecte une consommation anormale, un changement de débit par exemple, il fait une alerte sur un mail en disant "Attention, aujourd'hui, vous avez une alerte que le compteur a détecté à tel débit".

La demande est forte aujourd'hui pour ce genre de produits ?

Alors pour l'instant, la demande est forte sur tout ce qui est professionnel au niveau hôtellerie, bailleurs sociaux, résidences gérées... Pour ce qui est des particuliers, on a décalé la commercialisation pour l'instant parce qu'on n'est pas actuellement distributeur d'eau. Donc on va sûrement s'associer, on cherche des partenairiats, pour aller dans ce qu'on appelle le "BtoC", donc le particulier et on commence avec les bailleurs sociaux.

Parce qu'en gros ça passe par les installateurs, donc par les plombiers ?

Par les installateurs mais également par tous les gens qui vous distribuent l'eau comme Véolia, Saur et Suez qui sont les trois gros...

Ceux qui installent les compteurs quoi ?

Voilà exactement.