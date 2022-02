La société grenobloise Verkor fait le choix de Dunkerque pour sa gigafactory de batteries

La société Verkor, fondée en juillet 2020 à Grenoble, annonce ce mardi soir avoir choisi l'emplacement pour son projet de gigafactory de batteries. Ce ne sera pas en Isère mais à Dunkerque. Dans un communiqué la société explique qu'elle a trouvé là "le site le plus prometteur parmi les 40 sites étudiés par Verkor en France, en Espagne et en Italie". Un site qui répond "à toutes les exigences d’une Gigafactory en termes de terrain, de logistique, de capacité énergétique, de proximité des clients, d'accès à une main-d'œuvre qualifiée et d'expansion". La première livraison de batteries à faible teneur en carbone et à haute performance pour les véhicules électriques est "prévue pour juillet 2025". La future usine fera plus de 150 hectares, pour répondre à la demande croissante du marché de l'automobiles. Verkor annonce "jusqu'à 1200 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects [...] créés au cours de la première phase du projet". La construction de la gigafactory devrait débuter en 2023. Verkor précise que "la recherche et le développement resteront basés à Grenoble où la construction du Verkor Innovation Centre (VIC) a déjà été initiée".

