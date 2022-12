La société iséroise LYNKX livrera ses premières balises de secours en mars

Benoît Hédou, fondateur de la société LYNKX , est parti d'un constat : "on est près de 70 % à partir seul en montagne" dit une étude menée auprès de 6.000 pratiquants de sports de pleine nature. Pourtant la pratique solitaire de la randonnée n'est pas vraiment recommandée... alors que faire ? "On pourrait dire que l'on va faire la morale aux personnes qui sortent seules en montagne" avance l'entrepreneur isérois, avant de trancher : "mais nous on a plutôt décidé d'essayer de les accompagner en créant des outils innovants pour leur sécurité". En l'occurrence LYNKX propose une balise de sécurité géolocalisée.

Benoît Hédou, fondateur de LYNKX © Radio France - Lionel Cariou

"Cette balise d’alerte vient fiabiliser la demande de secours parce qu’avec un téléphone on va toujours avoir des problèmes de batterie, d’accessibilité : démarrer son téléphone pour lancer l'alerte, trouver l'application, etc. Donc en cas d’urgence c’est plus simple de tirer une tirette mécanique, explique Benoît Hédou. Et puis (avec le téléphone, ndlr), il y a des problèmes de réseau GSM. Là on s’appuie sur notre technologie qui est le LoRa, inventé en Isère, et qui nous permet de communiquer directement avec les autres utilisateurs de l'application mais également d’envoyer le message dans le cloud pour prévenir tous les utilisateurs de l’application (la société propose aussi une application pour smartphone baptisée Bivouak, ndlr) qui se trouveraient à proximité de l’accident." C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité du système, une forme d'alerte collaborative : "les personnes peuvent servir simplement de relais pour aller voir sur place voir si ce ce n'est pas une fausse alerte, et voir s’ils peuvent aider".

Déclenchement manuel ou automatique

La balise, qui mesure 10 cm par 4,5 pour 75 grammes, peut s'actionner de trois manières différentes. La première méthode consiste à tirer sur une languette. En cas de choc puis d'inactivité de l'utilisateur, et même si la tirette n'est pas actionnée, l'alerte est envoyée automatiquement. Le message de détresse est adressé aux proches, des "tiers de confiance" qui ensuite pourront prévenir les secours officiels (PGHM, CRS de montagne ou pompiers). La législation en effet ne permet pas de prévenir directement les secours via cet appareil. La balise comporte aussi un 3e mode, détaille Benoît Hédou : "même quand elle est éteinte, si jamais on a disparu et que la famille s’inquiète, les proches vont pouvoir nous retrouver en allant interroger la balise à distance. C'est-à-dire qu’on lui envoie un signal et qu'elle répond 'je me trouve ici voici mes coordonnées'". Enfin précision importante pour les pratiquants de ski de randonnée ** :** la balise LYNKX ne remplace pas le DVA (Détecteur de victimes en avalanche) qui reste indispensable.

Une balise fabriquée en Isère

La balise est vendue aux alentours de 200 euros, somme à laquelle il faut abonner un abonnement au réseau pour 3 euros par mois. L'entreprise, basée aux Adrets-en-Belledonne, a récolté plus de 27.000 euros via un financement participatif toujours en cours : LYNKX va pouvoir lancer la phase de production pour livrer les premières balises début mars 2023. Elles seront fabriquées dans une usine iséroise. L'entreprise, qui compte 5 salariés, cherche par ailleurs des investisseurs et table sur 2.000 balises vendues en 2023.