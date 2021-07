Dans un communiqué de presse la société iséroise Verkor, qui ambitionne de devenir un géant des batteries, annonce une levée de fonds de 100 millions d'euros et l'arrivée de cinq nouveaux partenaires pour, dans un premier temps, l'érection de son "Verkor innovation center" à Grenoble.

La société iséroise Verkor lève 100 millions d'euros et reçoit le soutien de Renault et d'Arkema

Petit à petit l'entreprise iséroise Verkor, créée dans l'idée d'une future "gigafactory" européenne de batteries innovantes, agrège autour d'elle de plus en plus de partenaires. Après EIT InnoEnergy, le groupe IDEC, Schneider Electric puis Capgemini, les responsables de Verkor ont signé il y a une semaine un accord avec Renault group qui permet de boucler un tour de table de 100 millions d'euros, sous le parrainage de l'Etat et de l'Europe.

Les fondations sont désormais là selon les responsables de Verkor

De nouveaux noms importants de l'industrie rejoignent les partenaires "historiques" (Verkor a été fondée en juillet 2020) : le chimiste Arkema, le fond d'investissement EQT Ventures, le spécialiste du carbone implanté notamment en Savoie Tokai COBEX et le FMET, Fond de Modernisation Ecologique des Transports géré par Demeter. Selon le communiqué de Verkor cette levée de fonds va permettre "de construire un centre de R&D avancé et une ligne pilote de cellules de batterie haute performance pour l’excellence industrielle – un jalon déterminant dans sa feuille de route vers une capacité de production de batteries de 50 GWh d'ici 2030". Le centre de R&D en question est un "Verkor innovation center" (VIC) qui "sera opérationnel fin 2022 à Grenoble". La future gigafactory, elle, n'a pas encore trouvé son terrain mais doit être installé en Europe du Sud dans la mesure où d'autre projets de ce style avancent en Europe du Nord.

L'arrivée de nouveaux partenaires chez Verkor a été signée en présence de la ministre Agnès Pannier-Runacher - Verkor

Verkor sous le parrainage de l'Etat

L'arrivée de ces nouveaux partenaires auprès de Verkor a été l'occasion d'une cérémonie en grande pompe à Paris, en présence de la ministre chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher qui a salué "ce nouveau partenariat qui constitue une brique supplémentaire dans la constitution d’un écosystème industriel et technologique des batteries en France et en Europe. Alors que la filière automobile fait face à des enjeux sans précédents, les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain". L'Etat qui a décidé d’accompagner Verkor dans son développement dans le cadre du Comité d’orientation de la recherche automobile et les mobilités (CORAM), financé grâce au Programme d’investissement d’avenir (PIA).