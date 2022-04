La société iséroise Waga Energy fait un pas de plus avec Veolia

La société iséroise Waga Energy poursuit sa progression en matière de valorisation des déchets en biogaz. Veolia, parmi les leaders mondiaux du traitement des déchets et acteur important du biogaz de décharge, a fait confiance aux Wagabox® de la société basée à Meylan, à côté de Grenoble, pour produire du biométhane sur son site de Claye-Souilly en Seine-et-Marne. "L'unité, selon le communiqué commun, permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 20 000 foyers ou 480 bus roulant au BioGNV et permettra d’éviter environ 25 000 tonnes de CO2 par an". Ce qui en fait une des plus importante unité de production de biométhane sur un site de stockage de déchets non dangereux en France et en Europe. L'installation récupère et traite le biogaz des déchets enfouis, pour le transformer en biométhane, qui est ensuite injecté dans le réseau de GRDF.

Le projet de Claye-Souilly est le 2e à être opérationnel après celui de Saint-Palais (Cher). Deux autres unité commune Waga Energy - Veolia sont en cours de construction à Le Ham (Manche) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Les deux entreprises collaborent depuis 5 ans "pour générer une alternative durable aux énergies fossiles", agir pour "la transition énergétique" et "l'indépendance énergétique de notre pays" explique le communiqué. A l'horizon 2024 ces quatre unités permettront, selon Waga Energy, "d’éviter 35 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre chaque année".