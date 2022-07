La société Laudescher officiellement labelisée "Entreprise du Patrimoine Vivant"

Laudescher estdésormais une "Entreprise du Patrimoine Vivant", comme 1.500 autres structures françaises. La société manchoise, implantée à Carentan et fondée en 1965 a reçu ce lundi ce label d'Etat, délivré par le préfet de la région Normandie, Pierre-André Durand. Spécialisée dans la fabrication de claustras en bois massif (des cloisons ajoutées aux plafonds ou aux murs dans les bâtiments) haut de gamme, son savoir-faire est désormais reconnu. Laudescher a récemment équipé les nouveaux locaux de Scotland Yard, le siège de la police londonienne et compte se développer encore davantage grâce à ce label.

Passer d'un chiffre d'affaires annuel de 10,5 millions d'euros à 25 millions d'euros d'ici 2030

L'entreprise emploie actuellement 50 personnes, pour un chiffre d'affaires annuel de 10,5 millions d'euros. "C'est une marque de reconnaissance pour tous nos collaborateurs. Ça nous apporte beaucoup de notoriété et de visibilité, c'est très bien pour notre volonté de développement à l'international, on vient de faire notre premier chantier aux Etats-Unis, on est en Allemagne, on a des chantiers au Sri Lanka et dans de nombreux pays dans le monde", explique le directeur général de Laudescher, Rodrigue Carasco. "On a des ambitions de développement de chiffres d'affaires. On vise les 25 millions d'ici 2030. Avant le Covid on avait 20% de croissance, là c'est plutôt aux alentours de 5 à 7% mais on est en croissance néanmoins", poursuit celui qui a rejoint l'entreprise familiale en 2019.

Laudescher en a également profité hier pour inaugurer le nouveau bâtiment qu'elle vient de construire, juste en face de l'usine actuelle, pour développer notamment son activité recherche et développement. Le lieu va servir, entre autres, de lieu de formation à la pose des claustras, avec également un espace dédié à l'accueil du public.