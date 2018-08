Limoges, France

Ils ont saisi la balle au vol ! L'été dernier, le Limoges CSP, engagé tardivement en Eurocup, cherchait des maillots en urgence pour sa campagne européenne. Bigsport, encore balbutiant, a saisi l'opportunité et répondu aux attentes. Désormais, les fruits tombent de l'arbre. Pour la saison prochaine, l'entreprise limougeaude aura une dizaine de clubs sous contrats, notamment le Limoges CSP, Gravelines-Dunkerque et Chalon-sur-Saône en Jeep Elite, Boulogne-sur-Mer et Bordeaux en Nationale 1 et un club de Ligue Féminine.

Une réussite naissante basée sur un argument porteur, le made in France. L'atout maître de BIG Sports selon l'ancien basketteur Frédéric Weis, l'un des quatre associés :"Notre premier argument quand on va voir un club professionnel ou amateur, c'est que l'on travaille français. Et que l'on ne fait pas travailler des petits enfants chinois ! On ne va pas se mentir. Nous sommes un tout petit peu plus chers mais beaucoup plus réactifs, et nos maillots sont livrés avec nom et logo grâce à la technique de sublimation, que ce soit pour les clubs ou les particuliers."

Made in France et réactivité pour séduire les clubs

La réactivité, c'est le deuxième élément clé de ce décollage de BIG Sports sur le marché français de l'équipement sportif selon Yann Nouhaud, très impliqué dans le basket en Haute-Vienne et dans le développement de la marque dont il est aussi associé :"Certains clubs sont équipés en 12 voir 14 semaines. Nous, on arrive à fabriquer en 4 semaines ! C'est intéressant. Avec la fabrication française, si un nouveau joueur arrive, on peut faire son maillot en 1 semaine. Ce n'est pas donné à tout le monde."

Des arguments qui ont déjà convaincu une dizaine de clubs, notamment au niveau local. Au delà de la vitrine Limoges CSP (dont les maillots arriveront en boutique mi-septembre pour le grand public), BIG Sports équipera aussi la saison prochaine les handballeuses de Saint Junien (3e échelon national). Un développement qui devrait déboucher sur l'embauche rapide d'un premier salarié. Si la marque a collaboré avec WhatifBball pour les nouveaux maillots du CSP, il y a aussi la volonté, à moyen terme, de recruter son propre designer.