La société Néoline Watersport conçoit des combinaisons de plongée sous-marines depuis sept ans à Carpentras

Stéphanie et Lucien se sont immergés dans cette aventure entrepreneuriale en 2014 après avoir tenu un restaurant pendant huit ans . Un retour à la source pour Lucien Issop Parack qui avait travaillé chez les fabricants historiques marseillais aujourd’hui disparus.

Lucien et Stéphanie Issop Parack dans leur atelier

Dans la société qu’ils ont créé à leur domicile à Carpentras le couple conçoit des combinaisons de plongée même professionnelles tout à la fois pour la chasse sous-marine mais aussi les disciplines de canyoning ou rafting. Ici une particularité unique en France : le sur-mesure que ce soit pour les mensurations, les coloris et toutes options voulues par les clients.

Néoline Watersport c'est aussi la réparation des combinaisons avec en moyenne 3 à 400 combinaisons sur mesure fabriquées par an. Des modèles qui sont tous sur mesures et spécifiques comme par exemple celles conçues pour les pompiers gardois et destinées à leurs interventions périlleuses lors d'inondations.