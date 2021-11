La société Onet propreté en Normandie recrute

La société de services aux entreprises Onet propreté lance une campagne de recrutement d'alternants pour former ses futurs managers en Normandie.

La société de services aux entreprises Onet propreté en Normandie et Hauts-de-France lance un recrutement pour 12 postes en alternance à pourvoir à Barentin (Seine-Maritime), Evreux (Eure), Cherbourg (Manche) et Caen (Calvados) en Normandie mais aussi dans les Hauts-de-France à Amiens (Somme), Beauvais (Oise), Lille (Nord), Arras (Pas-de-Calais), Compiègne (Oise), Dunkerque (Nord) et Valenciennes (Nord).

Il s'agit de recruter et former de futurs _"_responsables de secteurs" explique Aurélie Daimé, la responsable régionale des ressources humaines de la société qui "anticipe les futurs départs en retraite et les prises de marché".

Des postes en CDI à la clef

Ces postes en alternance ont pour objectif de déboucher sur des postes en CDI. Les formations doivent commencer en janvier prochain. Il n'y a pas besoin de prérequis particuliers pour postuler hormis être titulaire du permis de conduire. Les candidatures se font notamment sur le site du groupe, ici.

L'interview complète d'Aurélie Daimé est à réécouter ici.