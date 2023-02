La société Refuge dans mon jardin à la conquête du marché des bunkers à Surgères

Grande voyageuse, Florence Sanner a souvent pris les airs, mais elle a aussi passé beaucoup de temps sous terre. Avant de revenir en France, la souriante charentaise-maritime a travaillé sur des grands chantiers souterrains - métro ou tramway - à l'étranger. Florence a quitté Paris lors du premier confinement pour se lancer dans la conception de bunkers dans sa Charente-Maritime natale. Une pionnière dans la construction d'abris enterrés en France. Implanté dans la zone industrielle de la Métairie à Surgères, l'atelier de Refuge dans mon jardin a connu un vrai engouement il y a un an lorsque le conflit en Ukraine a éclaté.

Souvent associés à l'univers du survivalisme, les bunkers ultrasécurisés intéressent une clientèle beaucoup plus large aujourd'hui. Les commandes peuvent aussi être motivées par les phénomènes climatiques, les accidents industriels, ou encore les cambriolages. Un an après lui avoir rendu visite, France Bleu La Rochelle est retournée dans l'atelier de Refuge dans mon jardin à Surgères. Ca tombe bien, Florence Sanner nous fait visiter son dernier bébé container en cours d'équipement. (Vidéo)

Il s'agit d'un - petit - modèle 20 pieds. Un container de 6 mètres de long et 2,5 de large, soit une surface de 15 m2. "C'est amplement suffisant pour se confier pendant deux semaines à quatre personnes", sourit Florence. Il faut compter 60.000 euros pour vous offrir ce modèle clé en main. Mais il y a évidemment plus grand, donc plus cher. Le terrassement, l'étude du sol, le remblaiement, le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité. La livraison et l'installation sont incluses. Et la sécurité est optimum. Le coffrage est en béton armé et l'accès se fait par une porte de bateau en acier blindé. "Le but du refuge c'est de se protéger de tout type de catastrophes. Le conflit armé ou encore le cambriolage".

Le délai de livraison est assez court, il faut compter deux mois de préparation dans l'atelier et un autre mois pour l'installation. Il est aussi possible de rajouter des systèmes d'autonomie sur commande. "En terme d'énergie, on va avoir des batteries de secours, des panneaux solaires, des groupes électrogènes et pour l'eau, on a un faux plancher dans lequel on a une citerne d'eau souple, il faut imaginer un sac d'eau, comme sur les bateaux, où l'on peut stocker 150 litres d'eau potable."

Visite du dernier container aménagé dans l'atelier de Refuge dans ma maison à Surgères © Radio France - Eric Le Bihan

Très prisés en Suisse ou aux Etats-Unis, les bunkers enterrés commencent seulement à fleurir en France. Refuge dans son jardin est la seule entreprise du genre dans le pays, même si quelques concurrents s'y essaient avec peine. Et la guerre en Ukraine a fait décoller les commandes. "Quand on a démarré, on n'imaginait pas "subir" cette crise ukrainienne avec cette forte augmentation de la demande", se souvient Florence Sanner, mais de tels projets se heurtent à un double écueil : la frilosité des banques et la lourdeur administrative. "Ca reste des travaux qui mettent un certain temps avant d'aboutir, il y a des démarches administratives, soit un permis de construire, soit une demande préalable de travaux en fonction de la superficie du bunker habitable. Pour les financements, même si on a aujourd'hui des partenaires, typiquement les prêts immobiliers sont difficiles à obtenir auprès des banques."

Sachez que tous les bunkers ne sont pas forcément enfouis à quatre mètres sous terre. Certains peuvent être semi-enterrés, avec des hublots. Ou recouverts d'un monticule végétal. Outre les commandes des particuliers, le marché du bunker pourrait s'ouvrir aux collectivités locales dans un futur proche pour des communes situées à proximité d'une centrale nucléaire ou d'un site classé Seveso. La perspective de mettre à l'abri des enfants dans les écoles en cas de menace pourrait aussi intéresser des élus.

