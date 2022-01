La Rochelle : Sellsy, le spécialiste des logiciels de gestion en ligne lève 55 millions d'euros

Sellsy, une entreprise fondée et basée à La Rochelle, présente aussi à Bordeaux, propose des logiciels de gestion en ligne à des PME. Elle annonce ce 11 janvier une levée de fonds impressionnante de 55 millions d'euros auprès de PSG, investisseur spécialiste de logiciels destinés aux entreprises

Depuis sa création en 2009, elle se développe beaucoup avec une croissance annuelle de 30%. Aujourd'hui, elle travaille avec 6.000 entreprises dans toute la France, c'est plus de 30.000 utilisateurs. Avec cette levée de fonds, le co-fondateur de Sellsy, Alain Mevellec veut encore accélérer cette croissance en développant un marché européen. Il pense par exemple à l'Allemagne et l'Espagne.

75 postes ouverts en 2022

"Mécaniquement, plus on a de clients, plus on a besoin de salariés donc on va ouvrir 75 nouveaux postes sur 2022, entre La Rochelle et Bordeaux. Ce sont des métiers du marketing, de la vente, et surtout de développement informatique", explique-t-il.

L'entreprise compte actuellement une centaine de salariés, et ces 75 postes en CDI en 2022 ne sont qu'un début, Alain Mevellec vise 250 employés d'ici trois ans.

Un logiciel adapté au télétravail

Sellsy se porte donc très bien et il y a notamment un effet Covid. "Nous proposons un service accessible en ligne, par son navigateur ou par son téléphone, c'est la grosse particularité de Sellsy et c'est très important pour les entreprises, surtout en temps de Covid, car il est adapté au télétravail", décrit le co-fondateur, Alain Mevellec.

Au-delà du Covid, il note un vrai changement de paradigme où les salariés veulent maintenant des outils utilisables partout, notamment en mobilité.