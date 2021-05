La Solexerie à Nuits-Saint-Georges : un café-réparation installé dans les locaux de l'ancien chef de gare

Dans la nouvelle éco ce matin on part en gare de Nuits-Saint-Georges, pas pour prendre le train mais pour découvrir La Solexerie, un café réparation qui vient d'ouvrir et qui va proposer dès le 1er juin de la location de deux roues pour se déplacer en ville ou partir en balade.

La gare de Nuits-Saint-Georges accueille depuis mi mai de nouveaux voyageurs. Les anciens locaux du chef de gare, ont été transformés et c'est désormais l'emplacement de La Solexerie, un café vélo où l'on peut venir réparer ou acheter des vélos. Une façon de redynamiser les petites gares. C'est d'ailleurs grâce à un appel lancé par la SNCF que Jérémy Rizet, son fondateur a pris ses quartiers.

Jérémy Rizet, le fondateur de la Solexerie, explique pourquoi il s'est installé à la gare de Nuits-Saint-Georges.

Des vélos électriques et des solex à louer

Un magasin qui proposera dès le 1er juin de la location de deux roues pour se déplacer autrement. A seulement 24 ans, Jérémy Rizet, s'est lancé malgré un contexte compliqué lié à la crise sanitaire. Un projet qu'il porte depuis deux ans, et même "si cela a mis un coup de frein et que ça a fait peur", explique le jeune entrepreneur, "les beaux jours sont devant nous et l'économie va reprendre et puis tous les acteurs du tourisme du secteur nous rassurent, donc j'espère qu'on a passé le plus dur."

Réparation la semaine, location pour les touristes le week-end

En temps normal, la gare reçoit près plus de 700 passagers par jour, c'est évidement beaucoup moins en ce moment mais ce n'est pas un handicap selon Jérémy Rizet. "Je pense que les touristes ont toujours envie de découvrir de nouveaux coins de France et qu'ils viendront dans notre région."

Son objectif, avec la location dès le 1er juin, de vélos à assistance électrique et des solex, "toucher une clientèle locale la semaine pour des trajets travail-maison et les touristes le week-end pour découvrir le secteur pourquoi pas sur plusieurs jours."

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10 à 19 heures et ouvrira non 7 j/j à partir du 1er juin jusqu'en septembre.

Jérémy Rizet, le responsable de la Solexerie à Nuits-Saint-Georges, invité de la Nouvelle éco.

→ Les tarifs : 60 euros pour une journée de location de solex et 40 euros pour un vélo à assistance électrique.