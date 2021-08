La solidarité s'organise à Pont-de-Claix, la commune iséroise où sont réfugiés 42 afghans depuis mercredi

Depuis mercredi dernier, 42 afghans qui ont fui le régime Taliban sont réfugiés à Pont-de-Claix, près de Grenoble. Des familles souvent francophones ou anglophones, prises en charge par l'Entraide Pierre Valdo, et pour lesquelles la commune et les habitants se mobilisent.

Ils sont arrivés en toute discrétion mercredi, dans un lieu que l'association Entraide Pierre Valdo préfère ne pas ébruiter. Quarante deux afghans qui ont fui leur pays pour échapper aux Talibans sont installés à Pont-de-Claix pour une quinzaine de jours. Les deux-tiers sont des adultes, un tiers des enfants âgés de 4 mois à 17 ans.

Ces familles qui sont parties sans rien vont rester au moins une quinzaine de jours à Pont-de-Claix dans un hébergement d'urgence. Elles sont actuellement en "quarantaine" pour une dizaine de jours, une mesure sanitaire à cause du Covid.

La question est : où vont-elles aller ensuite ? - Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Claix

Le maire divers gauche de Pont-de-Claix et président d'Alpes Métropole Christophe Ferrari s'était dit favorable à l'accueil de réfugiés afghans : "on ne peut que faire preuve d'hospitalité", avait-il déclaré sur France Bleu Isère, après la prise de pouvoir des Talibans à Kaboul et l'afflux d'afghans qui voulaient quitter les pays à l'aéroport de la capitale afghane.

Aujourd'hui, la municipalité de Pont-de-Claix fournit des repas midi et soir aux réfugiés. Et dans l'attente de directives de la Préfecture de l'Isère, elle se prépare à trouver des solutions pour les familles qui voudraient rester à Pont-de-Claix. "On va proposer des choses pour les familles qui souhaiteront rester ici, ça peut-être des logements sociaux vides. Et bien sûr, nous organiserons la scolarisation des enfants, comme nous le faisons avec les enfants des familles hébergées l'hiver dans les centres d'hébergement d'urgence".

Il y a eu un élan de solidarité et beaucoup de dons -Rafael Rios, du Secours Populaire

Le Secours Populaire avait organisé une collecte ce lundi pour fournir des produits de première nécessité à ces réfugiés qui n'ont, ici, que ce qu'ils avaient sur le dos au moment de leur départ. Et les locaux de l'association sont devenus trop petits pour accueillir les dons de vêtements, chaussures, produits d'hygiènes, couches pour bébés et jouets.

"On a eu vraiment beaucoup de dons. Et nous, on n'a presque plus de place", sourit Rafael Rios, le secrétaire générale du Secours Populaire de Pont-de-Claix. "Je vous montre : ça c'est notre centre de tri, on a reçu tellement de dons qu'on a été obligé de les stocker derrière, là-bas". Il montre une pièce où sont rangés habituellement les vêtements d'hiver, pendant l'été et vice-versa. "Tout ce qui n'est pas bien rangé, c'est ce que nous avons collecté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses". Beaucoup plus que pour les autres collectes, constate-t-il : "Les gens sont habitués à se montrer solidaires, mais là on a récolté beaucoup plus que d'habitude et en quelques heures seulement. "

Ils quittent leur pays, ils viennent ici et ne savent ce que sera leur futur -Danièle, une habitante de Pont-de-Claix

Danièle, 71 ans, qui habite Pont-de Claix, pousse un charriot rempli de chaussures, de vêtements pour hommes et pour femmes, "un peu pour les enfants, mais comme j'ai des petits enfants, je n'ai plus grand chose à donner", regrette-t-elle. Elle est venue parce qu'elle a été émue par le sort de ces réfugiés qui ont tout quitté pour l'inconnu : "Cela me touche, le désarroi des gens, le fait d'être déraciné. Ils quittent un pays qui est le leur. Ils viennent ici, ils ne savent ce que sera leur futur. C'est terrible, ça".