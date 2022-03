La solidarité manchoise s’organise pour les ukrainiens

Dans la Manche, certaines communes ont déjà un plan d'action. Lundi, Granville a organisé une réunion avec les maires des cantons, et des associations comme "les mots bleus", le Secours Populaire et la Croix Rouge. Ils lancent ensemble un appel aux dons : pour le CICR (le comité international de la Croix Rouge) , mais aussi pour les réfugiés dans la ville de Siret en Roumanie, avec qui Granville est jumelée, ainsi que des dons à "Granville partenaire européen". Par ailleurs, la ville d'Avranches s'associe à Granville pour l'appel aux dons.

Le Secours Populaire appelle aux dons financiers

La mairie de Cherbourg a tenu une réunion dans l'après-midi pour organiser avec les associations locales l’aide humanitaire. Comme l’a indiqué Valérie Varenne, une coordination est en cours entre la mairie et les associations pour définir très prochainement un lieu de stockage des dons. Le lieu sera connu dès lundi prochain. Il faudra d'abord définir les besoins des ukrainiens sur place, puis avec les associations l'appel aux dons sera lancé. Ils devraient être acheminés aux frontières ukrainiennes en transport routier.

Du côté du Secours Populaire manchois, l’organisation se dessine. D’un point de vu pragmatique, les dons financiers sont plus efficaces car comme le déclare Emmanuelle Saillard, directrice adjointe du Secours Populaire de la Manche, "la redistribution est essentielle, mais _les dons financiers sont plus réactifs, plus souples et permettent de s’adapter aux besoins sur place_." Actuellement, les partenaires du Secours Populaire sont majoritairement mobilisés en Pologne et en Moldavie pour aider les réfugiés ukrainiens qui affluent aux frontières.

Partout dans la Manche, de nombreuses initiatives s’organisent :