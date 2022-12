La Somme et l'Aisne font partie des départements retenus pour tester le RSA sous condition

La Somme et l'Aisne viennent d'être déclarés "territoires pilotes" par le ministère du Travail, ce mardi 13 décembre, aux côtés de 17 autres départements français : ils vont tester à partir de 2023 le dispositif du RSA sous condition, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour toucher l'allocation, il faudra désormais assurer un travail hebdomadaire de 15 à 20 heures par semaine, sous peine de se voir retirer progressivement ses aides.

ⓘ Publicité

La Somme a fait acte de candidature dès le mois de septembre 2022. Son président, Stéphane Haussoulier, assure alors que "ce n'est pas une lutte contre les profiteurs, c'est faire en sorte que là ou il y a des capacités aux uns et aux autres de se mobiliser pour faire fonctionner notre société, ils soit aussi mobilisés dans cette société." L'opposition de gauche dénonce "des problèmes éthiques" et le "risque de travail dissimulé". Dans le département de la Somme, environ 17.000 personnes bénéficient aujourd'hui du RSA, ce qui représente un coût d'environ 120 millions d'euros par an.

On ne connaît pas encore le détail du déploiement du dispositif : "les prochaines semaines marqueront la finalisation du cahier des charges de l’accompagnement rénové, qui sera testé en 2023 sur leurs territoires pilotes" fait savoir le ministère du Travail.