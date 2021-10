La Source : déménagement du centre de la Banque Postal, les travaux ont commencé à Olivet

Le mythique centre de financier la Banque Postale de La Source déménage. Connu pour les chèques postaux, le bâtiment qui date de 1968 avait mal vieilli. Et c'est à Olivet, non loin de La Source que toute la partie "relation client" verra le jour mi 2023.

Ce n'est pas une première pierre mais un premier arbre qu'ont planté élus locaux, direction de La Banque Postale, architectes et représentants des salariés. Une manière, selon Olivier Berthault, directeur du centre financier d'Orléans La Source, de marquer l'engagement écologique de ce projet.

Un centre écologique

Entre autres, des places de parking pour recharger des voitures électriques, de large parkings vélos, et un vestiaire équipé de douches pour encourager les salariés à venir travailler en pédalant. "On a voulu s'adapter au maximum à l'époque, pour être au plus près des besoins et de la réalité du travail en 2023", date à laquelle doivent se terminer les travaux, explique Olivier Berthault. Il devrait être certifié Haute Qualité Environnementale (HQE).

Le centre financier d'Orléans La Source, c'est un bâtiment emblématique de l'entreprise, se souviennent tous les élus et membres de l'entreprise qui prennent la parole. Grand centre des chèques postaux, La Source a géré des millions de comptes de clients d'île de France.

Un bâtiment quinquagénaire fatigué

Créé en 1968, le bâtiment original est désuet. Il se transformera en deux sites différents, d'un coté l'aspect industriel, de l'autre, la relation clients. Le premier reste à La Source, le second prend place à Olivet, dans le parc d'activité du moulin : "trois bâtiments sur ce terrain en arc de cercle" précise Olivier Berthault, sur un total de 18 000m2 de surface. Pour l'instant, le chantier ne fait que commencer, offrant un bal de grues et de tas de gravas. L'ouverture du centre de relations clients est prévu pour l'été 2023.

Des noms emprunts du passé

"L'atelier@la source" et "access@la source" sont les noms choisis par les salariés pour les deux nouvelles entités, preuve d'un attachement particulier aux racines du centre.

La partie industrielle du centre a déjà été déplacée, sur une partie déjà existante du centre. Mais les travaux sont en cours, ce qui rend la vie des salariés parfois difficile, comme l'explique Christine Maté, gestionnaire de document aux chèques postaux : "on a eu quatre débats des eaux, la porte de sécurité incendie bloquée... on vit dans les travaux encore et encore depuis trois mois". La direction assure avoir entendu les problématiques, et s'en saisir.