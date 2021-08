La sous-traitance automobile en Lorraine en difficulté

Les sous-traitants de l'industrie automobile à la peine en Lorraine. De nombreux constructeurs, partout dans le monde, mettent en pause leurs usines à cause d'une pénurie de semi-conducteurs en Asie, des composants électroniques nécessaires pour la construction des voitures. A Mulhouse, l'usine Stellantis (ex-PSA) a dû reporter la création d'une nouvelle équipe de production. A Onnaing, dans le Nord, l'usine Toyota doit faire une pause de deux semaines.

Des trésoreries affaiblies

Tout se complique pour les sous-traitants lorrains. Vincent Marcel, le patron de Colmant Cuvelier RPS à Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), est inquiet. L'usine qui fabrique notamment des joints pour l'automobile tourne au ralenti. Quatre fois moins de chiffres d'affaires que d'habitude pour l'activité auto et des fournisseurs qui pour beaucoup refusent de reporter leurs livraisons :

"Aujourd'hui, notre gros problème, c'est la visibilité. On vit au jour le jour. On affaiblit notre trésorerie parce qu'il faut payer les matières et on n'a pas de chiffre qui rentre."

Le sous-traitant a recours au chômage partiel. D'autres entreprises sont dans la même situation. Vincent Carel est responsable du pôle véhicule du futur, qui regroupe 250 entreprises et 30.000 emplois de la filière automobile en Lorraine. Selon lui, certaines sociétés vont être en grande souffrance :

"Tout cela peut à terme mettre certaines entreprises en difficulté alors qu'il y a, et c'est paradoxal, un marché automobile qui ne se porte pas si mal que ça."

La pénurie de composants pourrait se prolonger. Pas d'amélioration avant mi-2022 selon l'équipementier Faurecia. Les plus pessimistes ne voient pas de retour à normale avant 2023.