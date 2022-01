La Souterraine : 191 candidatures déjà reçue par le maroquinier de luxe Rioland

C'était la grande et heureuse nouvelle de la fin d'année 2021 à la Souterraine. Le groupe de luxe Rioland a annoncé son arrivée en pays sostranien avec la volonté d'y créer 350 emplois d'ici 5 ans. L'appel à candidature a ouvert début janvier et plus d'une centaine ont déjà été envoyée.

"Précisement 191", répond Joseph Luciani, le directeur adjoint de l'emploi en Creuse. "C'est une super nouvelle pour le département", poursuit-il. Rioland, groupe de maroquinerie de luxe a en effet annoncé sa volonté de s'implanter durablement en Creuse. Le patron Jean-François Rioland avait évoqué 350 emplois sur 5 ans fin 2021.

"42 postes seront recrutés début juin 2022 avec un début de formation de dix semaines. Ces gens signeront un contrat de professionnalisation en CDI", explique Joseph Luciani. Etienne Lejeune, le maire de la Souterraine, se félicite de cette implantation d'entreprise "après 50 ans de disette et les épisodes De Fursac et GM&S".

Changement de vie

Dans les 191 candidatures enregistrées au 12 janvier 2022, il y a celles de Charlotte et Malika, deux amies et habitantes d'Azérables, à une quinzaine de minutes de la Souterraine. "Avec mon mari, on en peut plus de Paris. Je travaille depuis 16 ans à la RATP (ndlr : Régie Autonome des Transports en commun Parisiens). On a acheté une maison en Creuse et je suis tombée amoureuse", raconte Malika, 47 ans. Sauf qu'il bien retrouver un travail. "On ne peut pas rester et ne rien faire", dit-elle. Alors l'arrivée de Rioland est une opportunité à saisir. "Je suis motivée. L'idée de fabriquer quelque chose me plaît, de voir évoluer un produit du début à la fin. D'avoir une forme de reconnaissance", explique-t-elle.

Ça me correspond à 100% - Charlotte

Avec Charlotte, elles se sont rencontrées au restaurant. Le courant est tout de suite passé entre les deux femmes. Et elles ont décidé de se lancer toutes les deux dans ce projet Rioland. Charlotte est en Creuse depuis 10 ans déjà mais elle enchaîne les emplois. "Taxi scolaire, aides à domicile, restauration", raconte-t-elle. Sauf qu'à la base, elle vient du monde de la mode et espère bien faire valoir son expérience. "J'ai une formation en arts graphiques, j'ai travaillé pour un commerce de perles et pour une créatrice de bijoux", dit-elle.

Des tests d'aptitudes et des entretiens seront menés en février et en mars pour trouver les 42 premières personnes recrutées, "des ambassadeurs", précise Joseph Luciani. Viendront ensuite d'autres vagues de recrutement. D'abord en fin d'année 2022, "probablement en novembre", continue Joseph Luciani. "Puis chaque trimestre" pour aller à 350 emplois d'ici 5 ans, termine-t-il.