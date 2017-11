La Souterraine candidate à l'organisation du Congrès national des pompiers

Une délégation de pompiers et d'élus de La Souterraine passe le grand oral jeudi matin au siège de la Fédération des sapeurs pompiers à Paris. Objectif : obtenir l'organisation du plus grand salon professionnel des pompiers de France en septembre 2019.

C'est un événement annuel qui attire 50.000 visiteurs en moyenne et La Souterraine est candidate pour l'accueillir ! "Nous sommes clairement le challenger mais nous croyons en nos chances de convaincre le jury", lance Etienne Lejeune, maire-adjoint de la Souterraine qui sera opposée en finale à Vannes, préfecture de Morbihan et qui joue dans la catégorie au dessus avec 50.000 habitants quand sa concurrente en compte dix fois moins.

L'idée, "un peu folle", confie Etienne Lejeune, a germé dans la tête du patron des pompiers de la Creuse, le colonel Frédéric Delcroix il y a deux ans : "nous voulions un événement qui fédère les pompiers du département, aussi bien les pompiers professionnels qui dépendent du SDIS (le Service départemental d'incendie et de secours) que les pompiers volontaires de l'Union départementale. Fédérer les élus et les habitants autour d'un projet pour le territoire également"

Un projet pour fédérer la Creuse après l'épreuve douloureuse de GMS"

L'idée s'est concrétisée il y a quelques mois avec le soutien des élus locaux, complète Etienne Lejeune "nous avons vécu une année douloureuse avec le plan social et la reprise partielle chez GM&S et nous voulions trouver un projet positif pour le territoire : le défi est colossal car jamais une aussi petite ville n'a accueilli ce congrès et nous comptons en faire un atout lors du Grand Oral jeudi matin à Paris. Montrer que notre département est dynamique et qu'il est autre chose que l'image qu'on en donne parfois au niveau national."

Si La Souterraine est en finale, c'est que la Fédération nationale des sapeurs pompiers a validé sa candidature : "une délégation est venue la semaine dernière pour vérifier que nous cochions toutes les cases du cahier des charges : la proximité de l'autoroute A20, la présence d'une gare sur la ligne POLT et l'aéroport de Limoges à moins d'une heure ont joué en notre faveur", précise le colonel Delcroix, "si La Souterraine est choisie, nous avons prévu d'ériger un chapiteau de 1.200 places et de 25.000m² près du Centre culturel Yves Furet, à deux pas de la gare".

Le ministre de l'Intérieur et le Président de la République attendus

Le Congrès national des pompiers tient lieu de salon professionnel pour tous les SDIS de France qui en profitent pour acheter leur matériel (voitures, camions, hélicoptères, avions, équipements divers). Les plus hautes autorités sont aussi présentes avec la venue quasi automatique du Ministre de l'Intérieur et parfois même du Président de la République.

