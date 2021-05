La Souterraine : les terrasses d'été sont reconduites cette année

Les terrasses d'été, des concerts gratuits organisés chaque jeudi de juillet et août, sont renouvelées cette année pour soutenir les restaurateurs et les cafetiers fermés depuis novembre.

Au bar des marronniers, Françoise Laurent et sa fille Charlotte Farin gardent un très bon souvenir des terrasses d'été

Bonne nouvelle pour les restaurateurs et les cafetiers de la Souterraine : les terrasses d'été sont renouvelées cette année. Lancées l'année dernière dans la précipitation par la mairie sostranienne, l'idée est de soutenir les gérants en organisant des concerts gratuits tous les jeudis de l'été sur les terrasses des bars et des restaurants. Avec une nouveauté cette années, les communes de la communauté de commune Monts et Vallées Ouest Creuse pourront elles aussi en profiter.

Un bon coup de pouce

Françoise Laurent sort de la réunion entre les professionnels et les élus de la Souterraine qui s'est tenue ce mercredi matin. Elle est ravie. L'année dernière les terrasses d'été avaient très bien marché au bar des marronniers, juste à côté du lycée Raymond Loewy. "C'était sympa, le groupe était sympa et il y avait beaucoup beaucoup de monde". Un bon coup de pouce pour la gérante, qui a repris l'établissement en août 2020 avec sa fille. "Ça nous a fait énormément de publicité et c'était top", ajoute Charlotte Farin, sa fille.

Rues barrées et terrasses gratuites

Pour l'occasion, certaines rues seront coupées pour permettre aux terrasses des cafés et des restaurants de s'agrandir. Et cette année encore, l'occupation de l'espace public sera gratuite. Pour la programmation musicale, le centre culturel Yves Furet se chargera de recruter des artistes locaux pour animer les soirées des terrasses d'été. "Ils adapteront aussi les spectacles en fonction des établissements" explique Sébastien Vitte, élu de la Souterraine, adjoint à la culture, au patrimoine et aux petites cérémonies.

Par ailleurs cette année, la communauté de commune Monts et Vallées Ouest Creuse se joint au dispositif. Les bars et les restaurants de Saint-Agnant-de-Versillat ou encore de Saint-Priest-la-Feuille auront également des spectacles en terrasse, les vendredis.