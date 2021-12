La Souterraine : LSi (ex-GM&S), vers le dépôt de bilan ?

Les salariés de LSi (ex-GM&S) à La Souterraine ont appris ce mercredi 8 décembre le possible dépôt de bilan de leur société. Ils se disent "écœurés" par les méthodes de leur employeur puisque c'est Bercy qui leur a fait part de la nouvelle.

Ils se disent "prêts à repartir à la bataille", les salariés de LSi (ex-GM&S) à La Souterraine ont appris ce mercredi 8 décembre, le possible dépôt de bilan de la société. Selon Patrick Brun, délégué du personnel à la CGT, c'est le ministère de l'Economie qui leur a fait part de la nouvelle.

Inquiétude des salariés

Le syndicaliste pointe du doigt son employeur : "depuis six mois, des réunions sont organisées pour trouver des solutions, mais on constate qu'aucun effort ne veut être fait du côté de l'employeur" explique Patrick Brun, amer. Il estime qu'Alain Martineau, (le repreneur de l'usine en 2017) ne s'adresse pas directement à ses salariés et n'exclu pas d'autres recours pour éviter la fermeture.

On est tous écœuré de cette stratégie de nous laisser crever à petit feu sans rien dire. Les salariés ont été clairs, quitte à mourir, on ne mourra pas comme ça.

Patrick Brun affirme que l'entreprise "a épuisé tous ses fonds sous séquestre et devrait être déficitaire de plus de 2 millions d'euros", à la fin de l'année.

De son côté Alain Martineau, l'employeur dit n'être pas au courant de la réunion à Bercy, il dément le dépôt de bilan. Il refuse de s'exprimer davantage.