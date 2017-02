La SPA de la Creuse refait une beauté à son refuge

C'est enfin l'heure des grands travaux à la SPA de Saint-Sulpice-le-Guérétois ! Un chantier évalué à 1 million d'euros et qui va durer 1 an à partir du printemps 2017.

La SPA de la Creuse en aura bientôt fini avec ses installations vétustes : un pavillon d'accueil très mal isolé (trop froid l'hiver, trop chaud l'été), des locaux sans aucun équipement pour les salariés et les bénévoles (pas de vestiaire, pas de douche, seulement des toilettes) et des box regroupés dans un coin du terrain (l'antithèse de ce qu'il faudrait faire pour limiter les nuisances sonores dues aux aboiements).

A partir de mars-avril 2017 et jusqu'au printemps 2018, ce sera donc le grand chambardement : travaux de terrassement, installation d'un accès handicapé, de locaux pour accueillir le public et le personnel. A la fin des travaux, les box seront répartis tout autour du terrain et dirigés vers l'intérieur pour limiter les bruits.

Le plan actuel du refuge de la SPA - DR

Pendant la durée du chantier, les chiens resteront sur place et la SPA restera ouverte au public, qui pourra donc toujours venir adopter des animaux.

Le refuge de la SPA de la Creuse en février 2017 © Radio France - Maxime Tellier

Les travaux d'un montant total d'1 million d'euros sont financés pour moitié par un prêt. L'association a pu compter aussi sur les dons des particuliers (40.000 euros) qui ont contribué via le site Internet de la SPA de la Creuse.