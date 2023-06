La SPA de Luynes touchée aussi par l'inflation

Plus d'abandons, moins d'adoptions. C'est le triste constat de la Société Protectrice des Animaux (SPA). Depuis le mois de janvier 2023, elle a vu le nombre d'abandons augmenter de 15%. Et l'inflation n'y est pas pour rien. A Luynes, les équipes observent l'arrivée récente d'animaux avec des pathologies ou handicap qui nécessitent des frais vétérinaires. Des chats ou chiens qui trouvent difficilement des familles prêtent à débourser un peu plus d'argent.

A Luynes, il y a par exemple Clifford . Un petit chien au poils ébouriffés qui a déjà fait plusieurs allés retours à la SPA. La cause ? Certainement parce qu'il est épileptique. Une pathologie qui peut faire peur et qui nécessite surtout un traitement quotidien, qui coûte environ 40euros par mois. Déborah est sa référente au refuge, "les gens déjà font attention par rapport à tous les achats du quotidien. Donc, adopter un animal qui a déjà un handicap avec un traitement quotidien qui coûtera un peu plus d'argent, Oui, c'est sûr que ça joue par rapport aux adoptions."

Des abandons quotidiens

Un suivi vétérinaire régulier qui rajoute des frais, sans compter les 15 % d'augmentation du prix des croquettes en un an. La note est salée et les refuges le ressentent aussi explique Jennifer Gavelle, la responsable de la SPA de Luynes, "tous les jours on a des demandes d'abandon. Les prix sont en hausse. Ça n'aide pas du tout nos petits pensionnaires. Et c'est vrai que les adoptions, on en fait heureusement quand même, ce qui nous permet de survivre, mais pas suffisamment par rapport à la demande d'abandon."

La SPA de Luynes est pleine de chiens qui attendent une famille © Radio France - Laurette Puaud

Le coût d'un animal à la SPA est passé de 850 euros à 1.000 euros en janvier 2023. Conséquence, les frais d'adoption ont été augmentés eux aussi. Sachant que pour les femelles, les stérilisations sont comprises. Tous les animaux sont vaccinés. Et les petites bêtes d'un certain âge ou avec un handicap sont parfois exonérés des frais d'adoption.