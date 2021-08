La SPA Haute-Loire bientôt surchargée suite aux nombreux abandons d'animaux

L'été est toujours aussi ravageur en terme d'abandons d'animaux. Celui-ci, particulièrement. Entre le 1er mai et le 23 juillet, plus de 11 000 ont été recueillis par la SPA, soit 7% de plus qu'en 2019 sur la même période…

30 chats et 60 chiens se trouvent actuellement au refuge de la SPA Haute-Loire, à Polignac. "Il ne nous reste que deux places pour des chiens et après nous serons pleins", confirme Gaëtan Plot, le président de la structure.

Heureusement, certains sont là pour désengorger le refuge. Patrice, s'apprête à accueillir Data, un corniaud : "Il a le droit a une seconde. En plus, j'ai de la place du temps et de l'énergie pour m'en occuper".

Comptez entre 50 et 300 euros pour adopter un chiot ou un chien et autour de 150 euros pour un chat ou un chaton.

La majorité des abandons se fait directement dans une SPA

De moins en moins d'animaux sont abandonnés au bord de la route lors du départ en vacances. La tendance est plutôt à les amener à un refuge. "Les motifs d'abandon varient, plus ou moins louables. Il y a ceux dont un membre de la famille est allergique ou encore quand un maître âgé part en maison de retraite. Et puis, dans d'autres cas comme lors d'un divorce, certains nous apportent leur animal de compagnie. On accepte mais on demande une participation financière", détaille Gaëtan Plot. Cette participation financière s'élève à 100 euros pour un chien et 50 pour un chat.