La start-up bordelaise Jean Fourche commercialise ses premiers vélos made in Europe

L'entreprise bordelaise Jean Fourche est née il y a 2 ans de l'association de 3 patrons bordelais qui ensemble ont eu l'idée de concurrencer le modèle économique ultra dominant du vélo qui fait que 90% des vélos actuellement achetés en France viennent de Chine. Le desgin de ce vélo de ville unisexe est donc né chez nous à Bordeaux dans le cerveau de Benoit Maurin, l'un des co-fondateurs de Jean Fourche. Le patron a d'abord eu l'ambition de proposer un vélo made in France mais y a vite renoncé face aux couts prohibitifs et surtout face à un savoir faire industriel qui a complètement disparu dans notre pays.

Il a donc élargi son terrain de jeu à l'Europe, et précisément au Portugal, où les pièces de son vélo sont construites. " Avec mes associés nous voulions être certains de la qualité de ces pièces, et du respect du droit du travail dans ces usines. Nous nous sommes donc déplacés en personne sur chaque site pour les valider" se souvient Benoit Maurin. Ces pièces sont ensuite rapatriées en France pour y être assemblées près de Saint-Etienne.

Le début de la commercialisation après 2 ans de travail

Après avoir lancé les pré-commandes l'été dernier, Jean Fourche est donc en mesure désormais de livrer les premiers modèles dès la fin du mois d'Octobre. A un prix forcément plus cher qu'en grande surface de sport ou magasin spécialisé, " mais ce vélo est plus solide, il vous coûtera donc beaucoup moins cher en entretien" précise le patron bordelais.

Pour un vélo sans option en entrée de gamme, comptez 690 euros TTC. Un prix qui pourra monter à 1000 euros si vous choisissez par exemple d'y ajouter un porte bagage, une béquille double ou encore un système d'éclairage.

Pour l'instant, la jeune entreprise a 30 modèles en précommande, uniquement sur son site internet, mais prévoit de conclure rapidement des partenariats avec 2 magasins de cycles spécialisés à Bordeaux, afin d'élargir ses points de vente.

