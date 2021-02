Nouvelle éco : Une start-up de Montpellier décroche le marché Carrefour pour ses tickets resto dématérialisés

C'est une succès story. En 2018 à Montpellier, Loïc Soubeyrand proposait de dématérialiser les chèques déjeuner papier sur une carte à puce, format carte bancaire. Lunchr était né. Trois ans plus tard, pour élargir son marché aux chèques cadeaux et même à tout l'univers professionnel, l'entreprise change de nom pour s'appeler Swile.

Loïc Soubeyrand invité de France Bleu Hérault

Combien de salariés utilisent aujourd'hui cette carte chèque déjeuner dématérialisée en France?

Aujourd'hui ce sont 350.000 employés répartis sur 12.000 entreprises. Et nous venons de décrocher le marché du groupe Carrefour qui représente 70 000 employés, c'est le plus gros marché mondial pour des tickets restaurants dématérialisés.

Ça vous donne des ailes pour l'international ?

Oui nous sommes est en train de rentrer au Brésil qui est le marché numéro un mondial et on regarde également de près le marché du Mexique, qui est le marché numéro trois mondial. Nous serons donc présents sur les trois plus gros marchés mondiaux : le Brésil, la France et le Mexique

En terme de salariés, vous êtes combien aujourd'hui ? Qu'est ce que ça veut dire en termes d'embauches ?

Nous sommes actuellement 300 salariés et on va doubler les effectifs d'ici la fin de l'année, nous serons donc 600. Nous recrutons à tous les étages puisque justement, on grandit fort et vite. On recherche beaucoup de développeurs. On va prochainement passer la barre symbolique des 100 développeurs dédiés au développement d'un produit, mais on recrute également, bien évidemment, des commerciaux à la fois sédentaires et de terrain, et aussi des gens pour renforcer le support client. Aujourd'hui 35 % de nos effectifs sont sur Paris, 42 % sur Montpellier et le reste est en télétravail permanent. Le télétravail nous permet de d'attirer des talents qui ne sont pas forcément basés à Paris ou Montpellier.

Vous avez changé de nom, vous étiez Lunchr au départ. D'ailleurs, ceux qui ont une carte déjeuner première génération, ont toujours le logo Lunchr. Votre entreprise s'appelle Swile aujourd'hui. Qu'est ce qui a motivé ce changement de nom ?

Lunchr, comme son nom l'indique, a une connotation uniquement centrée sur la pause déjeuner. Or aujourd'hui notre carte a vocation à gérer tout type d'avantage salarié et pas simplement les titres restaurant puisqu'on a lancé les titres cadeaux et nous sommes en train de lancer de nouveaux programmes. Tous ces produits sont regroupés sur une seule carte. On a vocation à gérer toute la vie d'équipe du matin au soir et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de prendre de la hauteur. Et on a décidé de changer de marque pour Swile qui veut dire Smile at work. On a pris le M de Smile, on l'a retourné en W de work. Ca fait Smile, le sourire !