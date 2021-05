La start-up iséroise Remedee Labs vise l'international et muscle son équipe

Remedee Labs, MedTech grenobloise, a mis au point un bracelet stimulateur d'endorphine capable d'aider les malades chroniques, notamment de fibromyalgie, à gérer la douleur. Après avoir levé 11 millions d'euros fin 2019, et annoncé un essai clinique avec le CHU pour septembre 2021, la jeune société issue du CEA étoffe son équipe et ses ambitions.

L'ancien vice-président Digital Health de Sanofi

Remedee Labs annonce notamment l'arrivée en tant que "Chef business officier" de Gilles Litman, ex VP Digital Health de Sanofi. Diplômé de l’ESSEC Paris, Gilles Litman "possède plus de 20 années d’expérience de l’industrie pharmaceutique, en particulier dans la stratégie, le développement international et la gestion du business" explique la société. Chez Sanofi il a aussi travaillé "sur des plateformes digitales dans le domaine du diabète et des maladies cardio-vasculaires". C'est justement ce que veux développer la start-up grenobloise : une plateforme qui, couplée à son bracelet, permet une offre de service en santé élargie en matière de suivi et de santé pour les patients.

D'autres recrutements à venir

Remedee Labs qui ne s'arrête pas là en terme de recrutement puisqu'elle cherche aussi un ou une psychologue et un ou une responsable de logiciel. Si sa technologie confirme les espoirs placés en elle les perspectives de développement sont importantes : au niveau mondial, 1,5 milliard de personnes souffriraient de douleurs chroniques, et "50 % ne trouvent pas de solution satisfaisante" selon Remedee Labs.