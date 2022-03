La start-up rennaise Sweetch Energy mise sur l'énergie osmotique pour intensifier la transition écologique

"L'énergie osmotique, c'est un Graal des énergies renouvelables", s’enthousiasme Nicolas Heuzé, directeur général et co-fondateur de Sweetch Energy. Cette start-up rennaise, qui emploie une vingtaine de salariés, vient de signer un partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône (CNR), qui gère l'exploitation du fleuve, pour l'installation d'une centrale pilote d'énergie osmotique. Le site doit voir le jour d'ici la fin 2023. Une source d'énergie qui pourrait bien révolutionner le secteur, pour le chef d'entreprise. Entretien.

Plantons le décor, qu'est-ce que l'énergie osmotique ?

L'Énergie osmotique, c'est une énergie qui se libère naturellement quand de l'eau douce rencontre de l'eau salée. Donc, on la trouve massivement dans tous les deltas, dans tous les estuaires, dans toutes les embouchure du fleuve de la planète. Et c'est cette énergie qu'on va exploiter à l'embouchure du Rhône avec la CNR. L'énergie osmotique, ce n'est pas nouveau, on connaît cela depuis plus de 75 ans. De nombreuses sociétés, de nombreux centres de recherche cherchent des solutions pour exploiter l'énergie osmotique. Ce qui est nouveau, c'est la technologie de Sweetch qui, pour la première fois, permet d'exploiter l'énergie osmotique de façon compétitive. C'est-à-dire à un prix de revient qui est comparable à ce qui se fait généralement dans les autres énergies renouvelables.

Car jusqu'ici, cela coûtait trop cher ?

Oui. Les technologies pour exploiter l'énergie osmotique sont des technologies membranaires, c'est-à-dire qu'on fait circuler des flux d'eau douce et des flux d'eau salée de part et d'autre d'une membrane et on génère de l'énergie grâce à la membrane. Le problème jusqu'à présent, c'est que les membranes étaient peu efficaces, peu efficientes et qu'elles coûtaient très cher. La nouveauté chez Sweetch Energy, c'est qu'en s'appuyant sur des travaux du CNRS et après six années de recherche, on a pu mettre en place un nouveau système qui est toujours basé sur des membranes, mais des membranes qui sont 20 fois plus performantes que ce qui existait jusqu'à présent et qui sont de l'ordre de 10 fois moins chères. Donc, en combinant ces facteurs, performances et prix, tout d'un coup, on arrive à rendre compétitive l'exploitation de l'énergie osmotique.

Concrètement, sans entrer dans les secrets industriels, comment votre technologie fonctionne-t-elle ?

Il faut imaginer à l'embouchure du fleuve, une petite usine, un petit bâtiment dans lequel on a des sortes d'armoires et dans ses armoires, on empile des membranes. On amène une partie d'eau de la rivière, pour apporter un flux d'eau douce et une partie d'eau de mer. Ces deux flux d'eau vont traverser ces fameuses armoires de façon tangentielle le long des membranes et dans la membrane va s'opérer un transfert d'ions. C'est ce déplacement des ions, qui constitue un courant ionique, qui ensuite est capté et transformé grâce à des électrodes et qui fait de l'électricité.

Vous allez donc installer votre site pilote sur le Rhône, à quoi faut-il s'attendre ?

L'intérêt pour nous de collaborer avec la Compagnie nationale du Rhône, c'est qu'on a là un acteur majeur des énergies renouvelables, avec un tropisme fort pour l'innovation et qui exploite le fleuve le plus puissant de France. L'objectif pour nous, c'est d'installer d'ici fin 2023 une centrale pilote. Mais c'est le premier pas vers un déploiement plus large de l'énergie osmotique sur le Rhône. Sur le Rhône, le potentiel de l'énergie osmotique, c'est autour de 500 mégawatts installés, ce qui pourrait générer 4 millions de mégawatt-heure par an. Ça vous dit peut être rien à ces chiffres, mais 4 millions de mégawatt-heure, c'est deux fois la consommation d'électricité de la ville de Marseille chaque année. On pense qu'à terme, au niveau de la planète, on pourrait générer 2 000 térawattheures d'énergie osmotique simplement grâce aux deltas et aux estuaires de la planète. Donc, c'est massif, cela pourrait réduire de 15% les émissions de carbone liées à la production d'électricité.

Ce premier module doit s'installer où ?

Le lieu est en train d'être validé. On a plusieurs cibles possibles et on est en train de faire des études. On étudie la salinité des différents flux et on devrait, au cours du deuxième trimestre de cette année, valider définitivement le site d'implantation de la centrale osmotique.

Cela fonctionne au niveau des estuaires, des grands fleuves, mais est ce qu'on peut imaginer vos centrales d'énergie osmotique en Bretagne ?

Bien sûr. D'abord, Cela ne fonctionne pas qu'au niveau des grands fleuves, cela fonctionne dès lors que vous avez une source d'eau douce et une source d'eau salée. Un des objectifs pour nous, c'est de développer notre technologie de façon modulaire, c'est-à-dire qu'on puisse installer des petites unités, quelques dizaines ou centaines de kW de puissance et des très grosses unités qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts de puissance installée. Donc ici en Bretagne, on a un barrage à Arzal, on pourrait installer une usine osmotique pour produire de l'énergie.