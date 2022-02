Les JO 2024 choisissent La Belle Sneaker à Rouen pour offrir 600 paires de baskets à leurs salariés

Fin 2021, le comité organisateur des JO 2024 a contacté l'entreprise rouennaise pour une commande de 600 paires destinées à leurs salariés. Après s'être mis d'accord sur le look, le prix et les choix offerts aux salariés pour la personnalisation de leur paire, ils ont officialisé la nouvelle début 2022.

Les 600 paires ne seront pas peintes individuellement à la main, comme c'est le cas habituellement, mais au pochoir pour pouvoir répondre rapidement à la commande. Les salariés pourront choisir entre le logo olympique ou paralympique, qui sera sur le talon et pour la couleur, ça sera noir ou doré.

Un projet d'étudiants devenu une entreprise

La Belle Sneaker, c'était à la base un simple projet d'école destiné à prouver qu'ils pouvaient monter une entreprise viable. Mais Maxime Lamboy et Jeremy Harvard ont décidé de poursuivre l'aventure suite à l'engouement pour La Belle Sneaker.

Ils sont partis d'un constat simple : les gens adorent personnaliser leurs objets... Mais tout le monde porte les mêmes baskets. Alors, pourquoi ne pas leur offrir la possibilité de customiser leurs Stan Smith ou Air Force One ?

Ils se voient comme des tatoueurs de chaussures : les clients arrivent avec une idée, Maxime et Jeremy leur proposent un motif... Et c'est parti !

"On a fait pas mal de chiens! ça nous amuse toujours"

Armés de pinceaux et de peintures spéciales pour cuir, ils décapent le vernis protecteur des baskets et peignent à la main le motif choisi : fleurs de cerisiers, portraits de Dark Vador, de rappeurs connus... ou de chien ! Les possibilités sont infinies.

Entre trois et quatre heures sont nécessaires à chaque paire. Pour une customisation il faut compter entre 50 et 250 euros et on peut apporter sa propre paire ou l'acheter directement à travers La Belle Sneaker.