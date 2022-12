La start-up E-motion propose un dispositif de selfie XXL en haut de la Bastille à Grenoble

Depuis près d'un an, la start-up E-motion basée à Meylan (Isère) propose des dispositifs de selfie XXL. Douze caméras ont été installées dans des lieux touristiques à travers la France comme à Aix-les-Bains (Savoie), dans la station du Grand-Bornand (Haute-Savoie) ou ou encore en haut de la Bastille à Grenoble. Le principe est très simple selon son fondateur Cyril Soufi.

France Bleu Isère : qu'est-ce qu'un selfie XXL ?

Cyril Soufi : C'est une vidéo qui démarre comme un selfie, ce qu'on a tous l'habitude de faire avec nos téléphones. La petite subtilité, la nouveauté, c'est que cette vidéo va ensuite dézoomer pour nous montrer la beauté du paysage qu'on va avoir en arrière-plan.

Comment est-ce que ça fonctionne pour l'utilisateur ?

C'est plutôt simple. L'utilisateur, lorsqu'il va se rendre sur un spot à selfie XXL, il va avoir la possibilité de scanner un QR code avec son téléphone. Il va ensuite être automatiquement redirigé vers une application. Ensuite, il va suivre les quelques étapes proposées pour pouvoir lui-même, en toute autonomie, déclencher la prise de vues pour enfin recevoir sa vidéo que nous appelons justement le selfie XXL.

Quel est le but de ce dispositif ?

Il est multiple. Pour la destination touristique, il va être de pouvoir booster un peu sa notoriété via les réseaux sociaux puisque les vidéos - les selfies XXL - sont ensuite partagées sur les réseaux. Ensuite, du côté utilisateur, c'est l'occasion de repartir avec un souvenir unique de la destination du site qu'il aura visité.

Vous avez un dispositif selfie XXL qui est installé en haut de la Bastille, à Grenoble. Est-ce que ça marche bien ?

Oui, tout à fait. On comptabilise actuellement un peu plus de 1200 selfies qui ont été réalisés. Un chiffre qui est très bon. Nous sommes contents et satisfaits de ce résultat.

Comment est-ce que vous comptez vous développer par la suite ?

On va rester sur la stratégie qui a été définie, c'est-à-dire s'adresser toujours aux villes, aux offices de tourisme et aux stations de ski, notamment sur le territoire français. Ensuite, on verra pour un déploiement vers l'Europe et également sur la partie nord-américaine, puisque l'un des actionnaires de l'entreprise a une filiale là-bas. Ça pourrait être l'occasion de pouvoir démarrer un petit peu plus facilement sur cette zone.