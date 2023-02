La start-up gardoise Futura Gaia lève 11 millions d'euros pour sa ferme verticale

Comment cultiver localement des plantes, des fruits et des légumes, sans pesticides tout au long de l'année ? La start-up gardoise Futura Gaïa dit qu'elle a la solution, une solution en tout cas. Elle conçoit et commercialise des fermes verticales clés en main. Dans l'objectif de passer de la phase prototype à la phase d’industrialisation, Futura Gaïa vient de lever 11 millions d'euros.

ⓘ Publicité

Pascal Thomas, président de Futura Gaïa Technologies, à Rodilhan, était ce mardi l'invité de "La nouvelle économie", sur France Bleu Gard Lozère, à 7h15.

loading

Une ferme verticale, ce sont des dizaines et des dizaines de plants qui sont fixés dans un cylindre et des cylindres qu'on met les uns sur les autres. "Absolument, explique Pascal Thomas. On va prendre un bâtiment, on va l'isoler, on va mettre des systèmes de culture à l'intérieur et permettre à des plantes de pousser toute l'année.

Vous avez levé donc 11 millions d'euros. À quoi vont ils servir? Et où sera donc cette première ferme verticale?

11 millions d'euros. C'est donc une levée que l'on a réalisée la semaine dernière, qui nous permet de pouvoir continuer la recherche et développement. On a un centre de recherche et développement qui est à Rodilhan, à côté de Nîmes. Il nous permet de savoir quelle est la meilleure façon de faire pousser un certain nombre de plantes et donc on continue la recherche agronomique là. On a besoin aussi de continuer une recherche technologique. Il faut savoir que faire cette agronomie, c'est aussi en mettant beaucoup de technologie pour pouvoir l'automatiser, la rendre récurrente et faire en sorte que cela soit prévisible. Et puis, la dernière chose, c'est créer cette grande ferme. On est à la recherche d'un bâtiment, donc c'est la localisation de cette grande ferme va dépendre vraiment de l'endroit où on est capable de trouver un bâtiment.

Si vous me dites que vous voulez renforcer, en tout cas améliorer la recherche et développement, c'est que le projet en est au stade embryonnaire. On est au début où vous avez bien avancé ?

On a déjà pas mal avancé puisqu'on a commencé le projet en 2019 avec un premier laboratoire. Donc on a déjà réalisé plus de 1000 expérimentations sur des plantes. Donc on a déjà fait énormément. Mais vous savez, on est vraiment au début de cette histoire de capacité à pouvoir faire pousser les plantes un peu différemment. Ce qu'on cherche à faire, c'est ajouter des capacités supplémentaires à ce que fait tous les jours le monde agricole. Le monde agricole aujourd'hui se retrouve confronté à des problèmes météo, des problèmes d'accès à de l'eau. Et donc on essaie de trouver des solutions complémentaires qui pourraient, en plus de ce qu'ils font, leur permettre d'aller faire pousser un certain nombre de plantes sans avoir ces risques météo ou des risques de pénurie d'eau.

Cultiver des plants en intérieur avec des systèmes d'écoulement de l'eau, si j'ose dire, qui permettent aux plantes d'être irrigués tout le temps, de ne pas subir la sécheresse, c'est ça?

Tout à fait. On a monté, mis en place un système qui permet d'aller irriguer les plantes avec exactement la quantité d'eau qu'elles vont avoir besoin de consommer, rien de plus. Donc on a.. zéro perte. Ce qui permet de diviser par plus de dix la quantité d'eau qu'on doit injecter dans une plante pour qu'elle pousse.

On espère commencer les travaux en 2023 si on trouve un bâtiment assez rapidement et ça devrait être opérationnel pour 2024.

Il n'y a pas de bâtiment de 5000 mètres carrés disponible à Rodilhan. On espère en trouver un du côté de Nîmes, mais on cherche dans toute l'Occitanie, si possible. Donc nos clients, nos principaux clients, nous ce qu'on souhaite, c'est que ce soit plutôt le monde agricole. Donc on discute avec un certain nombre d'acteurs, soit des grandes coopératives, soit des producteurs et revendeurs, entre autres. On fait ça depuis 2021 avec avec un client que l'on a à Rungis. Notre but étant de vendre la technologie à un agriculteur

C'est ça l'agriculture de demain, selon vous ?

Ce n'est pas l'agriculture de demain. Ce sera une agriculture supplémentaire parce qu'on continuera à avoir besoin d'agriculteurs qui font ce qu'ils font classiquement en extérieur. Quand vous avez des arbres fruitiers, vous ne le ferez pas à l'intérieur d'une ferme. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'ajoute à ce que font les agriculteurs déjà aujourd'hui. Nous, on va leur proposer une solution qui les aide quand il y a des conditions climatiques qui sont vraiment très compliquées.

Vous avez 22 salariés aujourd'hui. D'ici à ce que le projet soit totalement abouti, vous aurez combien de postes en plus? Et ce sera quel profil? Des profils d'ingénieurs?

Il y a deux types de profils. On va avoir des profils qui vont être plutôt des ingénieurs, soit en agronomie, soit des ingénieurs, plutôt du monde technologique. Et puis on aura besoin aussi d'avoir des opérateurs, donc des personnes qui vont opérer à la ferme. Et là, on n'a pas de profils complexes à récupérer. Ce sont vraiment des gens "avec très peu de qualifications" que l'on va former pour être des opérateurs à l'intérieur d'une ferme.