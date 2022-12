La start-up grenobloise Andyamo récompensée par le prix "mobilité numérique"

Faciliter les trajets quotidiens pour les personnes à mobilité réduite. C'est avec cette ambition que Sébastien Guillon et Marco Petitto ont fondé la start-up grenobloise Andyamo en 2017. Elle développe une application GPS qui permet notamment aux personnes en situation de handicap de se déplacer plus facilement. Une technologie récompensée en décembre 2022 par le prix "mobilité numérique" décerné par le magazine Ville, Rail et Transports .

France Bleu Isère : Qu'est ce que ça représente pour vous de gagner ce prix ?

Sébastien Guillon : C'est une belle distinction qu'on a obtenue en collaboration avec le SMMAG - le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise - qui est l'opérateur des transports en commun à Grenoble. Adapter ce GPS à Grenoble, c'est un projet commun. Ça doit permettre à toutes les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap moteur de se déplacer en toute autonomie.

Mais à Grenoble et en Isère, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer sur l'accessibilité ?

Marco Petitto : Le SMMAG fait beaucoup d'efforts au niveau de l'accessibilité des moyens de transport. Les bus et tramways à Grenoble sont tous accessibles. Mais par la suite, il faudra faire des efforts surtout au niveau de la voirie. On va travailler sur tout le Grésivaudan et tous le pays Voironnais. Il faut d'abord cartographier la ville et répertorier les endroits où les trottoirs ne sont pas encore aménagés. Le SMMAG pourra ensuite donner les infos à la métropole pour qu'elle puisse commencer à faire les travaux d'aménagement de la voirie.

Quelle est la suite pour la start-up ?

Sébastien Guillon : C'est de prendre en compte d'autres profils donc par exemple les familles composées d'enfants en bas âge et en poussettes. Il faut aussi s'adresser aux personnes âgées et les personnes qui sont à mobilité réduite provisoirement. Le but c'est donc d'être le plus inclusif possible dans la mobilité à Grenoble, que tous les profils et tous les habitants soient pris en compte sur ce GPS.

Est-ce que vous aimeriez vous étendre ailleurs sur le territoire national ?

On est déjà en contact avec d'autres métropoles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Après, dans l'idéal, c'est de nous orienter vers Paris car en 2024, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a un gros boulot à faire au niveau des bus et de la voirie pour acheminer les spectateurs à mobilité réduite vers les sites de compétitions et de célébrations.