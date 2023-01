La start-up Sealester se développe et pourrait bientôt recruter à La Ferté-Bernard

La start-up Sealester, spécialisée dans les emballages, se développe. Installée à La Ferté-Bernard, elle s'est agrandie en début d'année. La jeune pousse a racheté l'activité emballage de son confrère DeltaNeo. Une nouvelle corde à son arc pour conquérir le marché des cosmétiques. "C'est un environnement en plein essor, on voulait renforcer notre outil industriel pour pouvoir répondre à la demande, explique Clément Fourmaux, le PDG de Sealester. Ça va nous permettre de faire des productions en série pour nos clients, allant de 5.000 pièces jusqu'à plusieurs centaines de milliers".

Des créations d'emplois à venir

L'acquisition de l'entreprise devrait également permettre la création de plusieurs emplois. "Depuis notre lancement, on a déjà crée huit emplois, rappelle le dirigeant. On conserve aussi tous les emplois de l'équipe de DeltaNeo et si l'activité se développe, d'ici l'année prochaine, on aura besoin de plusieurs opérateurs de production". Un à deux emplois dans l'équipe de support pourraient également être créés.

De nouvelles spécialités

À son lancement en 2017, la start-up Sealester était spécialisée dans les gourdes, en créant notamment des emballages avec bouchons. Depuis, elle s'est développée et propose désormais des solutions de recharge pour shampoings, crèmes et parfums. "Avec l'évolution de la législation et des attentes du consommateur, on essaie d'apporter des réponses intelligentes et vertueuses", précise Clément Fourmaux, PDG de Sealester.

La jeune pousse travaille principalement avec des petites entreprises présentes sur le web. "On démarre des discussions avec des PME et des entreprises de plus grande taille. J'espère qu'à court terme, on pourra nous trouver dans des supermarchés ou des magasins spécialisés", ajoute l'industriel.

"On fait face à une hausse des coûts"

L'inflation frappe tous les secteurs et Sealester n'échappe pas à la règle. "On fait face à la hausse des coûts des salaires et de l'énergie, ça nous oblige à mettre nos clients à contribution, indique Clément Fourmaux, PDG de la start-up. Mais s'il y a un retour à la normale, on diminuera les prix". En moyenne, Sealester a augmenté ses prix de 6% en un an.

