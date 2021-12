La station de Saint-Hugues Les Egaux à la recherche de bénévoles

La petite station de Saint-Hugues Les Egaux lance un appel aux bénévoles sur sa page Facebook. Cette station familiale, à côté de celle de Saint-Pierre-de-Chartreuse est gérée par une association et ouvre les mercredis et les week-ends en plus des vacances scolaires. Elle pourra ouvrir ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 décembre, mais ne sait pas si elle le pourra pendant toutes les vacances de Noël.

Jean-Marc Calandre, le président de l'association Ski Saint-Hugues Les Egaux est à la recherche d'au moins deux à trois salariés et de cinq bénévoles. "On a besoin de support pour la caisse des remontées mécaniques, pour la caisse de la partie foyer de fond et pour la distribution du matériel de fond, énumère-t-il. On est en Chartreuse et on cherche des bénévoles assez proches de nous. On fait appel à la mairie, avec des annonces et on compte sur le bouche à oreille. Le matériel a été révisé, la situation financière est favorable. On a de la neige, du soleil et on espère trouver des bénévoles, pour pouvoir assurer les années à venir."

à lire aussi Masque et pass sanitaire en station "ne vont pas gâcher le plaisir de la glisse" selon DSF

Une situation forcément décevant pour Jean-Marc Calandre. "On y passe de l'énergie, de la bonne volonté donc aujourd'hui ça créé de la frustration, de la colère. On a pas eu une si belle neige depuis des années. On a du soleil, les pistes sont damnées, on a investi dans des dameuses. C'est un investissement affectif, financier mais aussi de temps, pour mettre le matériel en état. Pour un manque de bénévoles, on doit fermer et refuser les gens qui viennent."

Si vous voulez donner un coup de main à la station de Saint-Hugues Les Egaux, vous pouvez contacter le président de l'association sur la page Facebook _"_Saint Hugues / Les Egaux" ou contacter la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse.