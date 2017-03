La station de ski béarnaise d'Artouste termine l'hiver sur un bon mois de février

Première station de ski à fermer ses portes l'hiver en Béarn, Artouste a bien fonctionné pendant les vacances de février. De quoi réjouir tout le monde après un début de saison retardé par la mise en service de la nouvelle télécabine et du manque de neige.

La station de ski ossaloise d'Artouste a refermé ses portes ce dimanche. La fin d'une saison d'hiver qui avait mal commencé avec la mise en fonctionnement retardée de la nouvelle télécabine et le décès de deux ouvrier sur le chantier. Heureusement, la neige et le soleil ont par la suite été au rendez-vous, confient les commerçants.

Frédéric tient la Crêperie de l'ours au départ de la télécabine à Artouste. © Radio France - Alexandre Vau

"Le bilan sur Noël, jour de l'An et janvier est très dur, commente Frédéric Sanchez qui tient la Crêperie de l'ours au départ de la télécabine d'Artouste. Mais on a fait un bon mois de février. Je n'ai pas à me plaindre comparé aux autres années.J'aurais bien continué jusqu'à fin mars. Mais ce n'est pas moi qui a les clés de la station !" Pour René Vignau, qui tient la location de ski de l'autre côté de la place,_ "ce n'est pas une grosse saison. Pas plus de trente paires de ski par jour. Il y a dix ans, c'était une soixantaine."_

"On ne va retenir que février"

Sandra Béchat sur la terrasse de son restaurant le Panoramic en haut de la télécabine d'Artouste. © Radio France - Alexandre Vau

Pour Sandra Béchat, la patronne du restaurant d'altitude le Panoramic, "les vacances de février ont été très belles. On ne va retenir que ces trois semaines et pas le reste de la saison. Et on attend maintenant l'été avec impatience en se disant qu'il va faire beau et qu'on va pouvoir faire une belle saison d'été, de belles excursions, profiter du petit train d'Artouste qui marche bien. De toute façon, le gros de notre saison ne fait toujours l'été en espérant que, si on a une belle météo, cela compense un peu l'hiver."

Plus 20% de nuitées en février

Le constat des commerçants d'Artouste se retrouve dans les chiffres de l’hébergement ou "le mois de février a vu le nombre de nuitées bondir de 20% cette année, _précise la directrice de l'Office de tourisme de Laruns-Artouste Corinne Crabé. _Mais on rate les vacances de Noël et le mois de février ne suffit pas à faire une saison, pas à Artouste. Concernant la vente de forfait, on ne constate pas un gros boum mais un meilleur lissage des journées ski et une fréquentation plus régulière et bonne."

Derniers couchés de soleil ce weekend sur la station d'Artouste face au pic du midi d'Ossau. © Radio France - Alexandre Vau

La station rouvrira maintenant fin mai pour la saison d'été, aux alentours du 25. D'ici là, après la télécabine, ce sont les deux gares de départ et d'arrivée qui vont être rénovées.

