La station de ski d'Auron ferme et annonce 30% de chiffre d'affaire en plus

C'est une saison record, extraordinaire, explique la maire de Saint-Etienne-de-Tinée/Auron. Colette Fabron parle d'une fréquentation record et précise que le chiffre d'affaire est supérieur de 30%. Cela représente plus de 300.000 journée de ski. Chiffres des remontées mécaniques à l'appui, cette saison dépasse l'année record qui était 2014. En tout, la station d'Auron a engrangé plus de 6,3 millions d'euros de CA.

Une autre saison commence.

Mais si la station ferme ses pistes de ski, la saison touristique n'est pas terminée. "Désormais, nous essayons d'agrandir les saisons, explique la maire. Certes, ce n'est pas comparable en terme de chiffre d'affaire, mais nous ouvrons à partir d'aujourd'hui d'autres infrastructures et développons d'autres activités pour une clientèle qui vient à la montagne toute l'année". Auron est encore toutefois loin de certaines autres stations qui jouent beaucoup plus la carte du printemps et de l'été. Il faut dire que la station azuréenne en réalisant de bonnes saisons d'hiver, même sans beaucoup de neige, n'est pas trop poussé à se diversifier, au contraire de plus petites stations qui font face au réchauffement climatique et qui depuis déjà de nombreuses années cherchent d'autres débouchés pour continuer d'attirer les touristes.