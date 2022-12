La station de ski d'Isola 2000 déclare battre des records de fréquentation

Le service de communication de la station d'Isola 2000 est content. Content d'annoncer que la station de ski, suffisamment haute et orientée au nord pour atténuer le redoux, a battu des records de fréquentation depuis le début des vacances. "7000 forfaits vendus chaque jour ! Les parkings et les routes sont surchargés. Les hôtels, restaurants et commerçants accueillent en masse les vacanciers et visiteurs à la journée. Nous atteignons le pic d'activités des vacances de fin d'années" explique l'Office du Tourisme. La station avec 38 pistes d'ouvertes et une cinquantaine de centimètres sur son front de neige a donc le sourire au contraire d'autres stations azuréennes qui subissent la remontée des températures et qui ont, ces derniers jours, vu fondre l'or blanc.

