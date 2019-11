La station de ski de Gourette à l'heure du choix : élargir le domaine skiable ou sécuriser l'existant

Pau, France

L'association : "Renouveau Val d'Ossau Gourette Artouste s'inquiète de voir la station prendre du retard sur ses concurrentes, malgré un plan montagne de 24 millions d'euros. Pour elle, la priorité est d'étendre le domaine skiable, en utilisant un hors-piste qui longe le lac d'Anglas. On pourrait démarrer à l'arrivée du télésiège d'Anglas. Déjà, à l'heure actuelle, ce secteur est fréquenté par plusieurs milliers de skieurs hors- piste malgré des risques importants. En 2006, une figure de la station, Pilou Page, avait trouvé la mort, emporté par une avalanche dans ce secteur. L'association demande au département de financer la construction d'une galerie qui permettrait la traversée du passage difficile du col d'Anglas, et en même temps de fermer l'accès à ce secteur en cas de risque avalancheux. Selon l'association on pourrait créer dans ce secteur une piste bleue, et une rouge qui rejoindrait le bas des remontées mécaniques.

On a mis un pot de chantilly, et on dit à tout le monde : ne mettez pas le doigt dans la chantilly, le problème, c'est que chez nous la chantilly elle peut tuer et il ne faut pas qu'elle tue.

Le restaurant d'altitude le Cairn © Radio France - Marie line Napias

Le président de l'association, Jean-Bernard Mouras estime aussi que le département ne va pas assez vite, que la priorité c'est d'élargir le domaine pour rivaliser commercialement avec les stations concurrentes

Ce n'est pas un plan montagne qu'il faut faire, c'est un plan ORSEC. On est en train de former des travailleurs immigrés dans les Alpes.

Pour le département, la priorité c'est la sécurité : pour accéder à la station et aux pistes de ski

André Arribes est le conseiller départemental en charge du dossier montagne. Il rappelle que le département investi 24 millions d'euros sur la station. L'urgence pour lui, c'est la route d'accès qu'il faut sécuriser après l'éboulement qui a coupé Gourette du monde l'an dernier. Les remontées mécaniques aussi ont besoin de travaux. Avant d'étendre le domaine il faut déjà pouvoir utiliser l'existant dans des conditions normales de sécurité et d'efficacité.

