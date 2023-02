La station de ski de Vars devrait être totalement fermée ce jeudi en raison d'un mouvement de grève

Pas de ski ce jeudi à Vars toute la journée, malgré la période de vacances scolaires et les nombreuses familles qui sont sur place. C'est la décision prise par la direction des remontées mécaniques de la station de ski des Hautes-Alpes, en raison d'un mouvement de grève annoncé par les syndicats depuis plusieurs jours.

"Je n'avais pas le choix, je n'allais pas prendre le risque pour des questions de sécurité", explique à France Bleu Provence Christian Réverbel, le directeur de la Sem-SEDEV, qui gère le domaine skiable. Le responsable des remontées mécaniques déplore cette situation inédite alors qu'environ 15.000 touristes sont sur place en ce moment, en pleines vacances scolaires. "Les skieurs seront remboursés, je suis en train de le prévoir. Ce sera 150.000 euros de pertes sèches".

La décision s'est imposée à la régie qui gère les remontées mécaniques, après l'annonce d'un mouvement de grève par les syndicats représentant les employés des remontées mécaniques. Les grévistes portent des revendications salariales et réclament également la réouverture de la liaison entre Vars et Risoul. Sur ce dernier dossier, les négociations entre les deux stations de ski n'ont toujours pas about i. Il est impossible pour les skieurs, depuis le début de la saison, de relier les deux stations voisines avec un forfait unique.

Ce mercredi après-midi, les syndicats des remontées mécaniques annoncent toutefois que des négociations sont encore en cours avec leur direction.