En Savoie, la station de ski des Saisies est prête pour la ruée de février

Les Saisies, Hauteluce, France

Dans le Beaufortain, la station des Saisies à plus de 1600 mètres d'altitude enregistre cet hiver une hausse de fréquentation de 7 %. Cette station constitue un intermédiaire entre les très grosses infrastructures de haute altitude et les petites familiales. Elle fait partie des stations qui résistent le mieux à la crise.

Déjà du monde © Radio France - Christophe Van Veen

800 saisonniers pour 5000 personnes en plus la semaine prochaine

La station va passer de 7000 vacanciers à 12 000 la semaine prochaine. Tout est prêt pour les accueillir. Un dernier brin de toilette avec les tractopelles qui s'activent pour nettoyer les parkings et les zones de chaînage en amont de la station.

Un brin de toilette © Radio France - Christophe Van Veen

Seize personnes se sont employées à préparer les 195 kilomètres de pistes. Leur chef des pistes Philippe Clochey, qui gère aussi une trentaine de pisteurs, est fier du "gros travail de damage. Les Saisies sont une station familiale. On a des skieurs de niveau moyen, et pour eux, c'est normal, il faut vraiment soigner l'accueil et la sécurité. On les attend avec impatience. "

Philippe Clochey chef des pistes © Radio France - Christophe Van Veen

La station du Beaufortain mise sur ses valeurs. Le directeur de l'office de tourisme Bruno Clément rappelle que "tout le monde se connaît ici. La station est familiale. On dit aux saisonniers qu'il faut échanger, se connaître, pour répondre le mieux possible aux vacanciers." D'où une soirée "Bienvenue à bord" où l'esprit de la station a été transmis aux 800 saisonniers qui vont faire tourner les Saisies durant ces vacances.

Bruno Clément directeur de l'office de tourisme © Radio France - Christophe Van Veen

300 couverts le midi

Le restaurateur Hervé Bouvard a repris "L'Olympe" il y a cinq ans et il attend avec impatience les vacances de février. Le samedi, il peut servir jusqu'à 300 couverts avec une carte simplifiée pour limiter le temps d'attente, une carte où la raclette au Beaufort se taille la part du lion.

Hervé explique qu'"il s'agit d'une longue préparation avant. On travaille du frais, alors on est livré tous les jours. C'est plus de l'organisation que du stockage." Il profite de la venue de France Bleu Pays de Savoie pour lancer une petite annonce. Il recherche un serveur et un commis de cuisine.

Hervé Bouvard s'est reconverti dans la restauration © Radio France - Christophe Van Veen

Une centaine de tartes aux myrtilles par jour

A la boulangerie-pâtisserie "Chocolatine", deux serveuses de plus ont été embauchées et formées pour février - elles sont neuf en tout. Et plus bas, dans la station, on trouve dix employés à la production. Lucie la responsable du magasin estime qu'une centaine de tartes aux myrtilles (produit phare) s'écoulent par jour lors des prochaine vacances. "Il faut être prêts dès le samedi soir. Parfois, ils sont un peu tendus... selon les conditions de circulation. Mais dans l'ensemble ils sont sympas. Sinon, on ne reviendrait pas ! Mais c'est vrai que pour ces vacances, parfois, il y a la queue jusqu'à dehors."

Confession intime. Nous n'avons pas pu résister à la tarte aux myrtilles. © Radio France - Christophe Van Veen

Des montagnes de Beaufort sont aussi apparues sur les étals de la Fromagerie des Saisies. La vente sous-vide est devenue une valeur sûre. Pascale la patronne ne saurait dire avec précision combien de tonnes sont rentrées "mais les caves sont pleines !".

Miam ! Stock au complet ! © Radio France - Christophe Van Veen

"Ce n'est pas le rush comme il y a 20 ans !"

Thierry Bérod, de Sport 2000 "Les Volatiles" - location de matériel, vente de vêtements de ski - est du genre placide, il n'a pas peur du rush, ni de la crise. "C'est plus étalé. Certains viennent une semaine avant et d'autres une semaine après. On n'a pas la ruée comme il y a vingt ans. Franchement, c'est plus comme avant quand il y avait quatre semaines énormes, horribles, la queue partout. Les remontées mécaniques fonctionnent plus rapidement. Certes, on a du monde, mais on reste une petite station familiale. C'est plus compliqué sur les routes, qu'une fois arrivé à la station ou dans nos magasins. "

Les Volatiles qui travaillent aux Saisies depuis un quart de siècle vantent les mérites d'une station au profil particulier. Selon Thierry Bérod, "on a une station à une altitude relativement élevée, ensoleillée, avec un enneigement exceptionnel et des pentes pour tout le monde. La mamie, les enfants et les parents peuvent skier. Ou pas skier." C'est ce qui, d'après lui, explique le succès des Saisies.

Thierry Bérod © Radio France - Christophe Van Veen

Bruno Clément, le directeur de l'office de tourisme ne dit pas autre chose. "On a ici un très bon rapport qualité-prix. Un forfait de 40 euros par jour pour 195 km de piste. On peut se loger pour tous les prix. Et on encourage les propriétaires à rénover leurs logements."

Selon les dernières enquêtes des observateurs du tourisme alpin, le prix serait un critère décisif dans les destinations choisies pour aller skier. Thierry Bérod n'y croit pas et tord le cou aux idées reçues selon lui. "Ça fait cinquante ans qu'on entend que le ski est trop cher. Certes, ça a un coût. Mais comme tout ! Une fois que vous avez le logement et les forfaits, franchement, _c'est pas plus cher ici qu'en vallée_. Les vêtements que l'on vend sont exactement au même prix qu'ailleurs."

Le choix serait donc avant tout celui de l'accueil et de la présence de la neige. Aux Saisies, vous l'aurez compris, on est prêts !

Les Saisies © Radio France - Christophe Van veen