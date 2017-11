La station des 7 Laux ouvre partiellement ses pistes dès mercredi

Les premières descentes de la saison c'est pour ce mercredi ! La station des 7 Laux dans le massif de Belledonne ouvre partiellement ses portes le temps d'une journée. Si les conditions sont réunies, elle pourrait ouvrir tous les mercredi et week-end d'ici le lancement définitif le 23 décembre.

Avec "une quinzaine de centimètres de neige au pied du domaine et une trentaine en haut des pistes", les skieurs vont pouvoir rechausser mercredi aux 7 Laux. Avec un mois d'avance sur la date retenue - le 23 décembre - deux pistes seront ouvertes toutes la journée de 9h à 16h30.

Sous réserve de conditions favorables, la station ouvrira de nouveau ce week-end, puis chaque mercredi et chaque week-end jusqu'à l'ouverture totale.

"Les week-end derniers, on était fermés mais on a vu beaucoup de touristes profiter des premières neiges" - Jean-François Genevray, directeur des remontées mécaniques des 7 Laux

"On a eu un petit peu de neige naturelle ces derniers jours, et surtout on a un froid qui est comparable à une saison normale" assure Jean-François Genevray, le directeur des remontées mécaniques des 7 Laux. Le week-end dernier, "on a vu beaucoup de touristes faire de la raquette, de la randonnée à luge etc. On sent cet engouement, on s'est dit que c'était le moment pour ouvrir quelques pistes".

Pour ce mercredi, comptez 16,5€ (adultes) et 12€ (enfants/étudiants) pour dévaler les premières pentes.