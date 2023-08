La station du Mont Serein ne fait pas le plein cet été

Après le manque de neige, le manque de chaleur. Décidément, la météo malmène le Mont Serein. La direction de la station estime que la fréquentation touristique du mois de juillet est en baisse d'environ 20 % par rapport à l'année dernière à la même époque. Les températures ayant peu dépassé les 35 degrés, les Vauclusiens et les touristes ont moins ressenti le besoin d'aller se mettre au frais à 1 437 mètres d'altitude.

ⓘ Publicité

Une météo pas assez caniculaire

"Je vois qu'au trampoline il n'y a que deux personnes et qu'il y a encore des dévalkarts disponibles. Ils sont là les 20 % qui nous manquent", explique Christophe Queirard, le directeur de la station. "L'effet "non canicule" y est pour beaucoup. Quand les gens ont trop chaud ils montent chez nous. Là on est bien mais il fait quand même toujours un petit peu frais."

Dans les restaurants ou les snacks, les gérants font le même constat. "On a fait un mauvais mois de juillet", raconte Benjamin Lizaga. Lui, l'explique plutôt par l**'inflation et la baisse du pouvoir d'achat**. "Les gens privilégient de plus en plus souvent le pique-nique. Et quand ils viennent, ils partagent une pizza, posent plus de questions que d'habitude sur les prix."

Ces professionnels espèrent donc que la neige reviendra en quantité dans quelques mois puisque cet hiver, la piste de luge n'a été ouverte que 14 jours. Les pistes de ski n'ont pas du tout été ouvertes. "Même si la saison estivale avait été bonne, ça ne remplace pas un hiver réussi. Pour vous donner une idée, une bonne saison d'été, c'est 10 % du chiffre d'affaire qu'on fait en hiver", estime Christophe Queirard. Dans un contexte de réchauffement climatique, la question de la survie des stations de basse altitude, et notamment dans le sud de la France, n'est donc pas encore résolue.