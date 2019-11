La station du Puigmal rouvre le 21 décembre sous une nouvelle forme

Err, France

Depuis sa fermeture en 2013 pour des raisons financières, la station du Puigmal, située en Cerdagne, cherchait à renaître. Après plusieurs années, ce sera finalement le cas : réouverture le 21 décembre. Mais pas sous la forme d'une station de ski classique.

Le projet proposé par le groupe Rossignol et retenu par la commune d'Err, propriétaire de la station, prévoit de transformer le Puigmal en une destination "4 saisons".

Faire durer l'activité toute l'année

Pas de remontées mécaniques, pas de ski alpin. À la place, 29 parcours gratuits de VTT, de trail , de marche nordique et de ski de randonnée. 16 de ces parcours seront accessibles dès le 21 décembre, le reste au printemps 2020. Le but : faire durer l'activité toute l'année. Car la station ne peut se reposer simplement sur la neige. C'est à cause d'un enneigement insuffisant que le Puigmal avait du fermer ses pistes il y a 6 ans.

Vice-président chargé du développement économique à la communauté de commune Pyrénées-Cerdagne, Stéphane Surroque détaille les raisons de cette reconversion : "Le changement climatique implique un changement stratégique. _Les conditions météo ne permettent plus d'avoir l'assurance d'une saison de ski pleine, entière et correcte au niveau de l'enneigement_. De plus, il est parfois difficile d'assumer certaines infrastructures juste sur quelques mois d'exploitation."

Étaler l'activité du Puigmal sur plusieurs mois permettrait également d'attirer un autre type de clientèle. Pour cela, la station mise sur l'engouement pour les activités de pleine nature et l'augmentation du budget dédié au sport dans les familles (+ 11% entre 2016 et 2017, environ 250 euros par personne dans un foyer).

L'appui du géant Rossignol pour faire connaître la station

Le projet est porté par le groupe Rossignol, qui fabrique des skis, des vélos et des habits sportifs. Depuis 2011, l'entreprise française cherche à se diversifier en se rapprochant de station de sport d'hivers. C'est devenu une activité à part entière de la firme, via une branche nommé "Outdoor Experiences".

Rossignol propose aux touristes des parcours encadrés et balisés par GPS. Le tracé des parcours est disponible sur une application, permettant de se retrouver dans la montagne et les forêts. En plus, les stations pourront compter sur le réseau de l'entreprise. "Nous allons faire la promotion du Puigmal auprès de nos clients et des bases de données de nos utilisateurs" détaille Alison Lacroix, responsable du service Outdoor Experiences.

Une cinquantaine de stations en France et en Europe appartiennent à ce réseau. Le Puigmal est la première du type "4 saisons" à ouvrir dans les Pyrénées. Rossignol a mis en place quatre sites, pour chacune des activités : un pour le ski de rando, un pour le trail, un pour la marche nordique et un pour le vélo.

Pour faire parler d'elle, la station compte organiser une importante course de trail en septembre 2020. Et pour en assurer la publicité, la présence de Martin Fourcade est espérée... Cela tombe bien, Rossignol est l'équipementier du champion olympique catalan.