La station-service la moins chère de Paris se trouve dans le 17e arrondissement

Le prix du carburant continue d'augmenter et s'ajoute à la hausse des prix de l'énergie (électricité ou encore gaz). Selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique, publiés ce lundi 18 octobre, les prix à la pompe ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, atteignant des niveaux historiquement hauts. Beaucoup de Français et parmi eux des Franciliens s'inquiètent et tentent de faire face. Pour les y aider, Michel-Edouard Leclerc a annoncé ce lundi que le carburant serait à prix coutant dans toutes les stations service Leclerc (hors stations d'autoroute) jusqu'à la fin du mois d'octobre.

A Paris, la station la moins chère - d'après le site "Essence&Co" qui suit l'évolution des prix du carburant et les compare - se situe dans le 17e arrondissement, à la limite de Levallois-Perret, au niveau de la porte d'Asnières. Et c'est une station Leclerc. Un prix confirmé sur le site gouvernemental des prix des carburants. Ce lundi, elle affichait les prix suivants : 1, 514 euro pour un litre de gasoil ; 1,592 pour le SP95 ; 1,674 pour le SP98. Des prix qui peuvent varier rapidement mais qui attirent les clients.

Pour certains clients, l'Etat doit intervenir

Sur place, l'argument du prix est celui qui revient le plus souvent. Laure "regarde les tarifs et essaie de prendre l'essence là où elle est le moins chère." Christian n'habite plus en Ile de France mais dès qu'il est de passage, il s'arrête dans cette station pour faire son plein : "Je viens toujours faire mon ravitaillement."

Zineb a comparé les prix des carburants d'autres stations avec ceux proposés ici : "C'est ici que c'est le moins cher." Le gasoil qu'elle met dans sa voiture est à 1,51 euro : "Par rapport aux autres stations c'est un bon prix mais c'est cher. Avant je payais autour d'1,35 euro mais là avec 1,51 euro on a franchi une barrière." Ces tarifs ont forcé Zineb à changer ses habitudes : "Je prends rarement ma voiture parce que justement ça coûte cher. Là, le fait que ça monte, ça me donne encore moins envie de la prendre. J'ai acheté un vélo récemment pour changer de mode de déplacement."

Concernant l'annonce de Michel-Edouard Leclerc les avis sont globalement positifs. Pour certains clients, l'Etat doit prendre le relais et aller encore plus loin, comme l'explique Tidjany : "Il y a beaucoup de gens qui roulent en voiture. C'est un très gros budget. Ce serait une bonne chose que l'Etat donne un chèque carburant, une fois par an par exemple. Il faut que l'Etat participe et que les prix diminuent."

De son côté, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a évoqué l'idée, ce lundi, d'un chèque carburant, à l'image du chèque énergie.