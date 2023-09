La success story de l'entreprise grenobloise Verkor

Benoit Lemaignan, vous avez réussi, alors que vous avez trois ans d'existence, à lever deux milliards d'euros de fonds. Comment vous faites ?

Benoît Lemaignan : "On est porté par la vision que celle qui a précédé la création de Verkor, il y a trois ans. La transition énergétique et climatique nécessite qu'on ait des changements significatifs de paradigme industriel et les batteries en font partie. On va basculer vers l'électromobilité et pour être impactant, on a besoin d'en faire des grosses usines pour pouvoir produire beaucoup de batteries et que beaucoup de voitures deviennent des voitures électriques. C'était nécessaire pour Verkor, dès le démarrage, d'avoir une approche importante, de passage à l'échelle et de ne pas partir sur une nouvelle technologie mais sur du grand volume.

Et pour faire des grandes usines, il faut de l'argent. Donc je dirais que c'est plutôt le résultat de l'objectif qu'un objectif en tant que tel. L'objectif, c'est de faire cette première usine, puis d'autres derrière. Et puis véritablement une "batterie Valley" dans le nord de la France, qui va permettre d'alimenter, on l'espère, jusqu'à 2 millions de véhicules à la fin de la décennie. Parce que ce basculement, dont nos concitoyens n'en voit qu'une petite partie, c'est en train d'être totalement massif. Donc c'était important de prendre pied maintenant en France et en Europe"

Alors pourquoi ne pas rester à Grenoble puisque votre siège y est ?

"On a cherché, mais la taille de l'usine, de l'ordre de 700 mètres de long sur 120 mètres de large, rendait très difficile de trouver un terrain dans la région. On a vu 40 sites et on a choisi Dunkerque parce que, de loin, c'était celui qui nous sécurisait le plus le planning industriel, les autorisations, le terrain qui était déjà prêt, les raccordements énergétiques. C'est également un territoire vraiment industriel, avec encore une culture à la fois de la population, des salariés, travailleurs, mais également des hommes politiques et des décideurs qui étaient intéressants. Et donc on combine le meilleur des deux mondes d'une certaine manière."

Donc vous allez ouvrir quand ? Et vous allez recruter ?

"On va ouvrir progressivement. La première ligne va démarrer sur la deuxième partie de 2025, les premières batteries dans des voitures en 2025-2026 et puis ensuite une mise en route progressive jusqu'en 2027. On va recruter à terme de 1200 personnes. On commence à les former. On a commencé à Grenoble avec les Afpa par exemple, mais aussi avec l'école de la Batterie qui s'adresse à tous les étages de la formation professionnelle et initiale des opérateurs, donc des processus professionnels jusqu'au thésard. C'est une filière entière qu'on constitue. Donc ils apprennent, ils sont dans nos usines, dans nos lignes. Et puis ils vont ensuite devenir chef de secteur ou technicien d'opération des machines."

