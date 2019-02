La sucrerie d'Eppeville à l'est de la Somme va fermer

Eppeville - France

La direction de Saint-Louis Sucre a annoncé ce jeudi matin en comité central d'entreprise la fermeture de la sucrerie d'Eppeville près de Ham à l'est de la Somme. L'usine arrêtera de produire du sucre à la fin de la prochaine campagne betteravière en 2020. On compte actuellement 132 salariés sur le site. Dans un an, ils ne seront plus que dix. Les 122 autres seront reclassés à Roye, dans l'autre sucrerie Saint-Louis de la Somme selon la direction.