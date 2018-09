Jusqu’à présent, un salarié français employé par exemple à Genève ne pouvait pas prétendre, en cas de perte de son emploi, des mêmes aides qu’un travailleur suisse dans la même situation. "Il était obligé de revenir sur France et de s’adresser à Pôle Emploi… mais qui n’est pas sur Suisse ! C’était donc très compliqué", explique un responsable du Groupement transfrontalier européen (GTE). Or la Confédération Suisse via son Secrétariat au commerce et à l’économie (Seco) vient de modifier cette règle.

Désormais, dans le cadre de la « préférence indigène » (dispositif entré en vigueur en Suisse au 1er juillet dernier), les travailleurs frontaliers licenciés pourront s’inscrire dans les Offices régionaux de placement (le Pôle Emploi suisse). "Ils apparaîtront alors dans les listings des chômeurs du canton et ils auront accès aux offres des entreprises et seront accompagnés dans leur recherche d’emploi comme tout chômeur indigène", indique le GTE. En revanche, l’indemnisation du travailleur frontalier licencié reste à la charge de la France.

C’est une réelle avancée. C’est enfin une reconnaissance de la Suisse envers ces travailleurs frontaliers." - Jean-François Besson, secrétaire général du Groupement transfrontalier européen

